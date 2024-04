Marcelo Laham se despede de musical e reflete sobre falta de humor na TV: 'Reinventar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcelo Laham fala sobre futuro de carreira após seu primeiro musical com Beetlejuice

Marcelo Laham se despede de seu primeiro musical no próximo domingo, 28, com o fim da temporada de Beetlejuice no Teatro Liberdade, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre futuro de carreira após a produção e reflete sobre falta de humor na TV: "Reinventar".

"Depois de tantos anos de carreira, conseguir fazer algo tão diferente era um desafio para mim. Me trouxe um frio na barriga. O que me trouxe foi a aventura", declara Marcelo Laham . Sem planos de estrear em um novo musical, o ator explica a decisão de manter a agenda fora das produções depois de Beetlejuice: "Confesso que preciso de um tempo antes de encarar outro musical. Fui chamado para uma audição logo depois, mas não dá. Para estar em cartaz, tenho que estar muito dedicado".

"Tenho um sitcom para fazer no Multishow e tive que negociar quatro faltas com eles para conseguir cumprir o ato. Perdi um filme no ano passado com o Leandro Hassum porque estava na peça. Estou feliz, era uma escolha. Agora, vou deixar a agenda livre no segundo semestre para outras coisas que estão acontecendo", compartilha Marcelo Laham.

Com uma longa carreira na comédia, o ator aproveita para avaliar o cenário do humor no Brasil e comentar sobre a falta do gênero na TV: "Acho curioso que, por exemplo, a Globo, está sem programação de comédia na grade. Não entendo, porque a internet está consumindo muito".

"Talvez o medo de errar é tão grande que é melhor não fazer. Não acho isso impossível de estar acontecendo. Essa revisitação no que a gente fazia de humor é necessária, mas tem muita coisa que você pode fazer sem mexer em pautas sensíveis. É uma questão de se esforçar e se reinventar", destaca Marcelo Laham.