Guilherme Fontes fala sobre namoro com ex de Dado Dolabella: 'Felizes'

O ator Guilherme Fontes abriu o coração e falou sobre seu relacionamento com Viviane Sarahyba. Apesar de terem feito raras aparições em público até o momento, o artista está namorando com a publicitária há mais de sete meses.

Em entrevista ao jornal O Globo, o eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) contou como tem sido a relação do casal e ainda revelou que a convivência com os filhos de cada um deles tem sido muito boa. Guilherme é pai de Carolina, de 19 anos, e de Carlos, de 16. Viviane é mãe de João Valentin, de 14 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Dado Dolabella.

"Está sendo muito agradável. A gente tem curtido a vida, que é do que a gente precisa. Estamos vivendo um dia após o outro e construindo as parcerias naturais de um casal. Estamos partilhando as alegrias, a parte boa da vida. Caminhando juntos e felizes", declarou o famoso.

Recentemente, o casal fez uma rara aparição em público curtindo uma noite de lazer no Rio de Janeiro. Em clima de descontração, Guilherme Fontes e Viviane Sarahyba foram fotografados por paparazzi de plantão em um barzinho no Leblon, Zona Sul do RJ.

Guilherme Fontes e Viviane Sarahyba - Foto: Rogério Fidalgo / AgNews

Guilherme Fontes fará participação especial em 'Renascer'

O ator Guilherme Fontes poderá ser visto atuando novamente nas telinhas em breve! Longe das novelas desde 'Órfãos da Terra', em 2019, o artista entrará no remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da Globo. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

No folhetim adaptado por Bruno Luperi, Guilherme interpretará o pai de Buba, personagem vivido por Gabriela Medeiros. Além do galã dos anos 90, a atriz Malu Galli também está confirmada na trama das nove como mãe da jovem.

O último trabalho da artista em novela aconteceu em 2022, em 'Além da Ilusão'. Atualmente, Malu também pode ser vista na reprise de 'Cheias de Charme', nas tardes da Globo. Guilherme Fontes, por sua vez, está nas telinhas do canal Viva em mais uma exibição de 'A Viagem', grande sucesso de 1994 escrito por Ivani Ribeiro.