Juliette faz rara aparição pública com novo affair em shopping no Rio de Janeiro

Juliette faz rara aparição com seu novo affair, Kaique Cerveny, e curte a noite em shopping no Rio de Janeiro

Na noite do último sábado, 23, a cantora e campeã do Big Brother Brasil, Juliette Freire, fez uma rara aparição pública com seu novo affair. A artista está namorando o campeão de crossfit Kaique Cerveny e aproveitou o fim de semana para passear com o amado.

Juntinhos, o casal foi clicado em shopping no Rio de Janeiro, saindo de um restaurante onde eles passaram a noite. Acompanhados de um amigo, os dois passearam pelo local e a ex-BBB chegou a posar brincalhona para as câmeras.

Os boatos sobre o relacionamento entre os dois iniciaram em abril deste ano. Desde então, Juliette e Kaique foram vistos juntos em diversas ocasiões diferentes. Discretos, os dois não tem o costume de se mostrar nas redes sociais, mas não esconderam o namoro do público.

No último dia 14, a artista falou mais sobre o seu relacionamento no programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e revelou em qual fase do affair eles se encontram. "O problema de ficar famoso é que você começa uma paquera e todo mundo já assume por você. Sabe o que fiz? Quando fico com uma pessoa, parei de esconder, não tô fazendo nada de errado. Ainda está no estágio probatório, no Direito, você leva um tempo para ser efetivado no cargo, acho necessário, senão você não conhece a pessoa direito."

Quem é Kaique Cerveny?

Kaique Cerveny tem 26 anos, sendo 7 anos mais novo do que Juliette, e é natural de Brasília. O gato é atleta de crossfit e foi campeão brasileiro da modalidade em 2019. Ele também é estudante de Nutrição e influenciador digital, com pouco mais de 219 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, onde ele costuma mostrar seus treinos, cliques de competições e algumas viagens.

Em seu site oficial, Kaique conta que começou a ter contato com os esportes ainda na infância, e logo se encontrou no Crossfit. Após participar de algumas competições menores, decidiu se profissionalizar no esporte.

O affair da milionária vende um curso para treinos de exercícios físicos, que contém planilhas para melhorar a performance dos alunos. O preço dos cursos pode variar bastante, dependendo do nível e estilo de treino a ser adquirido, podendo chegar até a R$ 1920.