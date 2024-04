Susana Vieira relembra traição e morte do ex-marido

A atriz Susana Vieira falou sobre o fim do relacionamento com Marcelo Silva, que terminou por causa de uma traição e ele morreu poucas semanas depois

A atriz Susana Vieira relembrou o fim de seu casamento com o ex-policial Marcelo Silva em um trecho do livro Senhora do Meu Destino, no qual narra a sua trajetória. O Jornal Extra compartilhou o trecho sobre o término deles, que se separaram em 2008 após uma traição vir à tona e ele morreu poucas semanas depois.

A artista contou que descobriu a traição por meio da imprensa. "Sempre tive consciência que um amor dura o tempo que tiver que durar. Ao mesmo tempo, quando estou amando, sempre acho que vou viver com aquela pessoa a vida inteira! Não consigo começar uma relação amorosa achando que vão durar dois anos, apenas. Acordei um dia com uma traição contada pelos jornais: 'Marido de Susana Vieira tem uma amante há meses'. Uma traição enorme, com fotos, com provas. Na mesma hora, botei Marcelo para fora de casa, e ele foi morar com a amante em um hotel na Barra", disse ela, e completou: "Mas posso garantir que foram os piores dias da minha vida. Eu tive que andar escoltada e ter seguranças em minha casa dia e noite".

Algumas semanas após a separação, Marcelo foi encontrado morto em um aparte-hotel no Rio de Janeiro. Na época, os investigadores informaram que a possível causa da morte tinha sido overdose de drogas. "O que mais me ofendeu e feriu foi a imprensa ter ficado contra mim. Isso foi a coisa mais absurda, abjeta, preconceituosa que já vi. Quem teve uma overdose que o levou à morte foi ele. Quem tinha uma amante era ele. E eu que viro a irresponsável por ter me casado por amor? Diziam: 'Como você não viu isso antes?'. E por um acaso alguém conhece tanto o outro assim antes de um intenso convívio? Pois se até convivendo diariamente com alguém surpresas desagradáveis podem acontecer", afirmou ela.

Aniversário de Susana Vieira

O aniversário de Susana Vieira foi no dia 23 de agosto e a atriz comemorou por dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa renovou o bronzeado e as energias ao lado da família.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.