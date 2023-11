Susana Vieira impressiona com mudança drástica dos cabelos

Susana Vieira impressiona ao optar por nova cor e corte para suas madeixas; veja o resultado

A atriz Susana Vieira impressionou ao mudar seu visual. Nesta segunda-feira, 20, a famosa compartilhou fotos com seu novo cabelo e chamou a atenção dos internautas com o resultado impactante.

Ao lado dos profissionais responsáveis pela transfonação, a artista, de 81 anos, surpreendeu ao surgir com os fios mais escuros. Antes loira, Susana Vieira optou pelos fios em tom de castanho iluminados e mais curtos.

"Gente! Os meninos @rogeresandro mudaram o meu mega hair e a cor! E não é que eu amei. O que vocês acharam?", perguntou ela ao passar pela mudança drástica. Nos comentários, a musa recebeu elogios. "Nossa tá linda", exclamaram. "Amei", aprovaram outros.

Nas últimas semanas, Susana Vieira participou do Mais Você e causou ao ter uma reação inesperada ao experimentar uma receita. Sincera, ela não disfarçou e ainda compartilhou no programa a sua história de ter sido vítima de um golpe milionário recentemente.

Veja o novo cabelo de Susana Vieira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Aniversário de Susana Vieira

O aniversário de Susana Vieira foi no dia 23 de agosto e a atriz comemorou por dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa renovou o bronzeado e as energias ao lado da família.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.

Veja: