Susana Vieira não disfarça e desaprova receita no 'Mais Você': 'Não gosto'

No programa de Ana Maria Braga, Susana Vieira não gosta de receita e detona prato sem dó

A atriz Susana Vieira participou do Mais Você nesta sexta-feira, 13, e deu o que falar ao desaprovar uma receita de Ana Maria Braga no quadro feito ao lado de Ju Massaoka. Após comer o doce, a artista não fingiu que gostou e detonou a combinação.

Pedindo para a câmera gravá-la, ela explicou melhor a experiência negativa que teve ao experimentar o prato. Susana Vieira, que estava no ar na novela das nove, Terra e Paixão, comentou que não é muito fã de doces, mas que esse não a agradou no mínimo.

"Adison, deixa eu só te falar uma coisa, eu não gosto de coisa muio doce e acontece que encheram de doce de leite, encheram de goiabada, o gosto do açúcar ficou muito maior que o gosto da massinha. Então, eu gosto da massinha sem nada, com o açúcar junto com a canela e comer assim, agora essa coisa que espalha pelos lados o tempero, isso é coisa de criança e nós aqui não estamos mais na idade de comer coisas recheadas", disparou.

Ainda durante o bate-papo com Ana Maria Braga, Susana Vieira surpreendeu ao revelar sua idade e contar que sofreu golpe milionário nos últimos meses. Na conversa, a artista também falou sobre a doença que enfrenta há anos. "A minha doença [...] aconteceu uma coisa boa [...] ela se redimiu. O médico disse isso e eu não sabia que isso existia. Você sabia disso? A doença se redime. Parecia coisa de Deus. Pode ser. É isso, gente. Estou de boa".

Aniversário de Susana Vieira

O aniversário de Susana Vieira foi no dia 23 de agosto e a atriz comemorou por dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa renovou o bronzeado e as energias ao lado da família.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.

