Susana Vieira desabafa após ser vítima de golpe financeiro: "Perdi dinheiro"

Ao vivo no ‘Mais Você’, Susana Vieira revela que sofreu prejuízo de milhares de reais em golpe durante viagem a Portugal

Na manhã desta sexta-feira, 13, a atriz Susana Vieira surpreendeu o público do programa matinal da Globo, o 'Mais Você'. com uma revelação. Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, a artista compartilhou um relato corajoso sobre de um golpe financeiro que sofreu durante uma viagem em família a Portugal em agosto deste ano.

Para quem não acompanhou, Susana organizou uma viagem especial para celebrar a chegada de seus 81 anos. A atriz desfrutou de suas férias no verão Europeu acompanhada do filho, Rodrigo Vieira, a nora, Ketryn Goetten, e seus netos Rafael e Bruno. Mas ela acabou passando um perrengue durante a temporada internacional.

Em conversa com Ana Maria, a artista revelou que contratou uma excursão para celebrar com a família, mas o dinheiro não foi repassado aos responsáveis pelo turismo e ela acabou sofrendo um prejuízo de milhares de reais. Durante o desabafo, a estrela contou que perdeu R$ 180 mil: "Caí no golpe e perdi dinheiro”, Susana lamentou o golpe financeiro.

"Meu filho ia sair de Miami, meus netos de não sei aonde, eu do Brasil e levei a Dani, minha assessora e Cida, minha secretária particular. Comprei o pacote, fui pra Portugal e nos hotéis falavam: 'Senhora, não foi feito esse pagamento não'. Não foi feito o pagamento de nada", Susana contou que passou por um perrengue e tanto por conta do golpe.

A atriz ainda revelou que a família preferiu não tomar medidas legais para conseguir curtir a viagem: “Meu filho achou melhor não contratar advogado. Gasto meu dinheiro com a minha família. É o recanto onde nós podemos chorar”, Susana manteve a positividade diante da adversidade e conseguiu aproveitar o destino.

Mesmo assim, a estrela revelou que o criminoso já é conhecido e está sendo investigado: "Eu desejei tanto mal pra ele, você pode ter certeza. Ele está sendo perseguido pela Interpol. Eu vi porque o Fantástico fez uma matéria e apareceu ele", disse a artista, que recentemente apareceu como 'Cândida' na novela da Globo 'Terra e Paixão'

Vale lembrar que durante a viagem, elaencantou seus seguidores nas redes sociais ao dividir alguns registros. Entre as publicações, a atriz mostrou como curtiu o seu aniversário de 81 anos. Além de ter recebido um café da manhã luxuoso no hotel onde está hospedada em Portugal, a famosa aproveitou um passeio de barco com amigos e familiares.

Susana Vieira passou por mudança no visual:

Logo após retornar de sua temporada internacional, Susana Vieira mostrou que o golpe não abalou sua vida financeira ou emocional. Assim que chegou ao Brasil, a artista visitou um salão de beleza no Rio de Janeiro para restaurar o seu cabelo após a viagem. Mais loira do que nunca, ela posou para exibir o resultado da transformação.