Celebrando 81 anos, Susana Vieira dá show de beleza em barco: ''Maravilhosa''

Susana Vieira dá show de beleza ao aparecer de roupa banho elegante durante passeio de barco em Portugal

A atriz Susana Vieira mostrou como curtiu o seu aniversário de 81 anos nesta quarta-feira, 23. Além de ter recebido um café da manhã luxuoso no hotel onde está hospedada em Portugal, a famosa aproveitou um passeio de barco com amigos e familiares.

Em sua rede social, a artista global, que estava no ar como Cândida em Terra e Paixão, compartilhou cliques do momento na praia de Algarve e chamou a atenção ao surgir usando um maiô laranja sem alça. Deslumbrante, ela deu um show de beleza.

"Pra onde tem sol, é pra lá que eu vou", disse a atriz ao surgir animada e muito feliz comemorando o novo ciclo. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Te acho linda", escreveram os fãs.

No último ano, após ter ficado internada por sequelas da covid-19, Susana Vieira impressionou ao apostar em um vestido vermelho para celebrar a chegada de seus 80 anos. Com uma festa em casa, a famosa soprou as velinhas ao lado de amigos queridos e familiares.

Aniversário de Susana Vieira

O aniversário de Susana Vieira foi nesta quarta-feira, 23, e a atriz comemorou por dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa está renovando o bronzeado e as energias ao lado da família. Desde a madrugada, ela vem festejando seu novo ciclo.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.

