De vestido vermelho decotado, Susana Vieira brilha em sua festa de 80 anos

Atriz Susana Vieira mostra registros de sua festa de 80 anos em casa e encanta com detalhes

Redação Publicado em 24/08/2022, às 09h33

A atriz Susana Vieira comemorou a chegada de seus 80 anos nesta terça-feira, 23, com uma festa em sua mansão onde vive no Rio de Janeiro. Ao lado de amigos e familiares, ela celebrou seu aniversário em grande estilo.

Para o momento especial, a famosa apostou em um vestido vermelho nada básico. Com decote e brilhos, o modelo deixou Susana Vieira deslumbrante para apagar as velinhas.

Em sua sala de jantar, a artista montou a mesa para seu parabéns com bolo decorado com flores e vários docinhos. "E VIVA MARIA DO CARMO E TANTAS OUTRAS INESQUECÍVEIS PERSONAGENS QUE @susanavieiraoficial JÁ NOS PRESENTEOU", brincou ela ao exibir o vídeo imitando a abertura de Senhora do Destino.

Em outro vídeo, Susana Vieira brincou ao surgir dublando Ivete Sangalo (50) falando que está muito moça e muito gostosa com o corpo todo em cima.

Susana Vieira vence doença e volta para casa para seu aniversário

Nas últimas semanas, Susana Vieira foi hospitalizada por 10 dias. A internação da artista aconteceu no início do mês após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz ao Jornal Extra o que aconteceu.

Após receber alta, a famosa comemorou seu retorno para casa com um café da manhã especial em seu quarto. "Bom dia meus amores olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

