Susana Vieira mostra café da manhã em casa após 10 dias de internação

Atriz Susana Vieira compartilhou vídeo mostrando seu café da manhã em casa após ficar no hospital para tratar doença

A atriz Susana Vieira (79) saiu do hospital após ficar 10 dias internada para tratar a covid-19. Nesta sexta-feira, 12, ela compartilhou um vídeo tomando café da manhã em casa e celebrou sua alta.

"Bom dia meus amores olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

Após agradecer aos médicos e pessoas que cuidaram dela, inclusive os fãs que mandaram boas energias, ela falou como está. "Agora daqui pra frente recuperação aos pouquinhos", comentou ela que foi internada para ficar em observação por já ter leucemia.

Feliz ao ter sua comida e aconchego do lar de volta, a loira comemorou a vitória: "Agora vou ter um prazer de tomar café da manhã na minha casa, isso não tem preço".

Na noite desta quinta-feira, 11, Susana Vieira recebeu alta do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após tratar a covid-19. Ela foi internada por já ter leucemia.

"Ela teve alta, já está bem e completamente curada", a assessora da famosa, Dany Tavares, sobre o estado de saúde dela ao portal G1.

A internação de Susana Vieira aconteceu no início do mês após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz ao Jornal Extra o que aconteceu.

Agora se recuperando fora do hospital, a famosa poderá celebrar a chegada de seus 80 anos no próximo dia 23 em sua casa.

