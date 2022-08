Susana Vieira vence doença e recebe alta hospitalar: ''Completamente curada''

Aos 79 anos, atriz Susana Vieira se recuperou das sequelas da covid-19 e recebeu alta após dias internada

Redação Publicado em 12/08/2022, às 10h16

A atriz Susana Vieira (79) recebeu alta no começo da noite desta quinta-feira, 11, após ficar dias internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar a covid-19. Segundo informações do G1, ela está bem e pode retornar para casa.

"Ela teve alta, já está bem e completamente curada", disse para o portal a assessora da famosa, Dany Tavares, sobre o estado de saúde dela.

A internação de Susana Vieira aconteceu no início do mês após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. Por ter leucemia, ela precisou ficar no hospital para ser observada. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse ao Jornal Extra.

Mesmo hospitalizada, a artista estava se sentindo disposta e fez questão de acalmar os fãs com recados na rede social com fotos deslumbrantes de ensaios."Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser! Amo vocês", escreveu em uma das publicações em sua rede social.

Agora totalmente recuperar, a atriz poderá celebrar a chegada de seus 80 anos no próximo dia 23 em sua casa.

Nos últimos dias, Susana Vieira compartilhou uma foto de um ensaio fotográfico que fez usando um vestido vermelho. No registro, ela apareceu abaixando as mangas da peça e arrancou elogios dos internautas.

Com frequência, a atriz, que está prestes a completar 80 anos nos próximos dias, encanta os seguidores ao publicar cliques toda arrumada de forma estilosa e bem moderna. Recentemente, ela surpreendeu ao aparecer de vestidinho curto e botas. Aos 79 anos, a famosa impressiona e para tudo ao surgir de biquíni na praia exibindo um corpaço deslumbrante.

