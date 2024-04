Grávida, IZA exibe barrigão e recebe chuva de elogios: ‘Maravilhosa’

Esperando seu primeiro filho, a cantora Iza compartilhou em suas redes sociais novas fotos de um ensaio e exibiu a barriga

Nesta quinta-feira, 25, a cantora Iza, compartilhou novos registros de um ensaio fotográfico que fez e exibiu o barrigão para seus seguidores. A artista está esperando seu primeiro filho com o namorado, o jogador do Mirassol, Yuri Lima.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa surgiu posando com um vestido azul claro e é possível notar a barriga da cantora. Os fãs da voz de ‘Dona de Mim’ se derreteram nos comentarios após ver o clique: “Passada com tanta beleza”, escreveu uma, “Sem palavras pra você sempre”, comentou outra, “A mais linda de todas”, declarou um terceiro seguidor.

Recentemente a cantora abriu sua galeria e compartilhou com os internautas alguns registros dos primeiros meses de gestação e encantou seus seguidores ao mostrar o ultrassom do bebê pela primeira vez. "Os últimos dias/meses por aqui", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Iza conta como queria ter anunciado sua gravidez

A cantora Iza realizou uma live em suas redes sociais nesta sexta-feira, 12, como sua primeira apresentação ao vivo após o anúncio de sua gravidez. A artista está à espera de seu primeiro filho com o jogador do Mirassol, Yuri Lima. E na ocasião, ela contou como queria ter anunciado essa grande notícia ao público.

Em cima do palco antes de iniciar uma música, a famosa falou um pouco sobre a novidade, revelada ao público pelo jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT. Segundo Iza, ela desejaria ter anunciado a gravidez através da música.

"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito especial, muito mais especial, se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo", contou Iza, que ainda falou sobre essa nova fase em sua vida e carreira. Confira!