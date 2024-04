Iza conta como queria ter anunciado sua gravidez: "Fazendo aquilo que amo"

Grávida de seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima, Iza conta como queria ter anunciado sua gravidez ao público; saiba mais!

A cantora Iza realizou uma live em suas redes sociais nesta sexta-feira, 12, como sua primeira apresentação ao vivo após o anúncio de sua gravidez. A artista está à espera de seu primeiro filho com o jogador do Mirassol, Yuri Lima. E na ocasião, ela contou como queria ter anunciado essa grande notícia ao público.

Em cima do palco antes de iniciar uma música, a famosa falou um pouco sobre a novidade, revelada ao público pelo jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT. Segundo Iza, ela desejaria ter anunciado a gravidez através da música.

"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito especial, muito mais especial, se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo", contou Iza, que ainda falou sobre essa nova fase em sua vida e carreira.

"É muito louco porque quando eu lancei o meu álbum 'Afrodite', eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida", confessou ela entre risadas. "Eu me coloquei dentro de um saco gestacional e virei um feto. E agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez e eu estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo. No tempo certo", declarou Iza, que dedicou as próximas músicas ao seu bebê.

Grávida, Iza mostra a barriga pela primeira vez durante live para os fãs

Ainda na mesma live para seus fãs nas redes sociais, Iza surpreendeu a todos ao mostrar sua barriga de grávida pela primeira vez. A cantora apareceu com um look que deixou sua barriguinha à mostra e mostrou que seu corpo já mudou bastante no início da gestação. A estrela ainda disse que não sabe o sexo do bebê e está radiante com a notícia de que a família aumentou.

No final da live, ela ainda agradeceu seus fãs pelo apoio: "Estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês pelas mensagens mais lindas. Já estão chamando o neném de mini Talismã. É um novo momento e eu tenho certeza que vai ser o mais feliz da minha vida. Eu prometo muito, meu filho, dar o meu melhor".