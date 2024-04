Grávida, Iza mostra a barriga pela primeira vez durante live para os fãs

Após surpreender com a notícia de que está grávida pela primeira vez, a cantora Iza exibe a barriga em crescimento em look estiloso durante live

A cantora Iza encantou seus fãs na tarde desta sexta-feira, 12, ao mostrar sua barriga de grávida pela primeira vez. Ela espera o nascimento do primeiro filho com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima.

Em uma live nas redes sociais, ela apareceu com um look que deixou sua barriguinha à mostra e mostrou que seu corpo já mudou bastante no início da gestação. A estrela ainda disse que não sabe o sexo do bebê e está radiante com a notícia de que a família aumentou.

"Eu sou mãe pela primeira vez e estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, afirmou.

No final da live, ela completou: "Estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês pelas mensagens mais lindas. Já estão chamando o neném de mini Talismã. É um novo momento e eu tenho certeza que vai ser o mais feliz da minha vida. Eu prometo muito, meu filho, dar o meu melhor".

Iza mostra sua barriga de grávida pela primeira vez durante live no Instagram - Foto: Reprodução / Instagram

Iza anunciou a gravidez há poucos dias

A cantora Iza está grávida! No dia 10 de abril, ela confirmou que espera o nascimento do primeiro filho, fruto do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. A novidade foi celebrada por ela em uma entrevista na Revista Glamour de Maio.

Na conversa, ela contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. [...] A gravidez veio no melhor momento possível. A gente sempre falou sobre isso, só não imaginei que fosse agora. Me sinto muito abençoada por ter acontecido naturalmente e dessa forma. Sempre foi um sonho nosso", disse ela.

E também contou como revelou ao namorado que eles vão ter um filho. "Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais", afirmou.