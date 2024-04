Flagrados! Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos aos beijos em show

Após serem clicados agarradinhos, Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados aos beijos em show em São Paulo; confira o vídeo!

Após surgirem juntos em foto com amigos, os atores João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados em um momento de intimidade. Nesta quinta-feira, 25, o perfil Gossip do Dia no Instagram compartilhou um vídeo do suposto casal aos beijos em casa de shows em São Paulo.

No registro compartilhado nas redes sociais, Bruna e João apareceram agarradinhos enquanto curtiam um show. A atriz estava com os braços ao redor do pescoço do filho de Leonardo, e os dois trocaram carícias e beijos ao som do rapper Veigh.

Vale lembrar que recentemente, João Guilherme admitiu estar vivendo um relacionamento. Ao ser questionado sobre a última coisa que ele havia comprado, o famoso disse ter sido um presente para seu 'xuxu', sem identificar quem seria sua amada.

"A última coisa que eu comprei não foi para mim. Eu tô apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu xuxu bem vestidinha. Então, eu comprei uma baby tee, Maison Margiela, linda! E poxa, eu vi ela provando ali, ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei!", disse João.

Os rumores que João Guilherme e Bruna Marquezine estão juntos surgiram em julho do ano passado, quando o colunista Thiago Sodré afirmou que os dois estavam vivendo um romance. Recentemente, os dois foram vistos juntos em diversos eventos, como o festival Lollapalooza Brasil e uma festa em São Paulo.

Após o crescimento dos rumores de um suposto relacionamento, João Guilherme e Bruna Marquezine deram o que falar ao surgirem juntos. Curtindo uma noite com amigos, o suposto casal apareceu abraçadinho ao posar com a galera e atiçou a curiosidade dos fãs.

Os internautas até notaram a camiseta de Marquezine, que teria sido presentada por João Guilherme. No clique, a atriz apareceu com uma peça da Maison Margiela, que custa US$ 179, cerca de R$ 930. O detalhe foi notado após o ator dizer que havia comprado uma camiseta da mesma grife para seu 'xuxuzinho'.