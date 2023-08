Com a nora e o filho, Susana Vieira curte piscina em grande estilo: ''Dias inesquecíveis''

Comemorando 81 anos, Susana Vieira curte viagem com o filho e a nora em Portugal

A atriz Susana Vieira está curtindo em grande estilo uma viagem em Portugal com o filho, Rodrigo Vieira, e a nora, Ketryn Goetten. Neste sábado, 26, a famosa compartilhou cliques aproveitando o verão europeu na piscina de um hotel luxuoso.

Usando um look de banho cheio de classe, Susana Vieira, que estava no ar como Cândida em Terra e Paixão, surgiu deslumbrante ao lado da esposa de seu herdeiro. A dupla mais uma vez chamou a atenção com sua beleza.

"Dias inesquecíveis com o meu filho @djrodrigovieira minha norinha @ketryngoetten", escreveu a atriz ao exibir o momento de sua viagem com os familiares.

Ainda nos últimos dias, a artista deu um show de beleza ao se exibir em um passeio de barco em Portugal. De maiô laranja, ela festejou a chegada de seus 81 anos em grande estilo. Também em seu aniversário, ela foi surpreendida com um café manhã luxuoso.

Aniversário de Susana Vieira

O aniversário de Susana Vieira foi nesta quarta-feira, 23, e a atriz comemorou por dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa está renovando o bronzeado e as energias ao lado da família. Desde a madrugada, ela vem festejando seu novo ciclo.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.

Veja: