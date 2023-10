Susana Vieira choca ao falar idade no 'Mais Você': ''Achei que tinha 60''

No Mais Você, Susana Vieira choca ao falar sua idade e deixa internautas perplexos com número

A atriz Susana Vieira participou esta sexta-feira, 13, do Mais Você e surpreendeu ao falar sobre sua idade para Ana Maria Braga. Ao revelar que já passou dos 80 anos, a artista deixou os internautas chocados.

Sempre belíssima, muito animada e ativa, a famosa, que estava no ar na novela das nove, Terra e Paixão, antes da morte de sua personagem, falou sobre ter chegado aos 81 anos muito bem e fazendo tudo o que gosta.

"Eu acho um luxo você tá vivo, que maravilha e boa falando, conversando... com apetite, com vontade de comer, com vontade de beijar, achando os câmeras bonitos, isso aí é que segura a gente né", brincou com a apresentadora.

Em agosto deste ano, a musa fez aniversário e comemorou a chegada dos 81 anos em uma viagem luxuosa em Portugal com a família. Ao lado do filho e da nora, ela surgiu curtindo piscina e passeio de barco em grande estilo.

Em conversa com Ana Maria, a artista ainda revelou que contratou uma excursão para celebrar com a família, mas o dinheiro não foi repassado aos responsáveis pelo turismo e ela acabou sofrendo um prejuízo de milhares de reais.

🚨FAMOSOS: Susana Vieira revela ter 81 anos e impressiona web: “Achei que tinha 60”. pic.twitter.com/JbLa1lbFTX — CHOQUEI (@choquei) October 13, 2023

Aniversário de Susana Vieira

O aniversário de Susana Vieira foi no dia 23 de agosto e a atriz comemorou por dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa renovou o bronzeado e as energias ao lado da família.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.

Veja: