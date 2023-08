Susana Vieira celebra 81 anos com luxo e sofisticação em Portugal: ''Linda surpresa''

Fora do Brasil, Susana Vieira celebra seu aniversário com surpresas e impressiona ao exibir momentos luxuosos

O aniversário de Susana Vieira é nesta quarta-feira, 23, e a atriz já está comemorando há dias seus 81 anos. Em Portugal, a famosa está renovando o bronzeado e as energias ao lado da família. Desde a madrugada, ela vem festejando seu novo ciclo.

Depois de ganhar uns parabéns surpresa durante o jantar com balada, Susana Vieira foi acordada em seu quarto de hotel com um café da manhã luxuoso. Ao abrir a porta, ela viu várias mesas com comidas sofisticadas, feitas especialmente para ela.

"Obrigada pela linda surpresa no café da manhã! Meu dia não poderia ter começado melhor", disse a atriz ao exibir um vídeo do momento especial em Portugal. Nos comentários, os seguidores comemoram os 81 anos da artista. "Você merece tudo de melhor", escreveram os fãs e amigos famosos.

Ainda recentemente, a global, que estava no ar em Terra e Paixão como Cândida, impressionou ao compartilhar uma foto na praia ao lado da nora, Ketryn Goetten. A dupla deu um show de beleza e elegância na areia.

Veja as fotos de Susana Vieira em Portugal:

Susana Vieira cai no choro ao revelar último pedido da mãe antes de morrer

A atriz Susana Vieira comoveu seus fãs ao ficar muito emocionada ao relembrar a morte de sua mãe, Maria da Conceição, que faleceu aos 42 anos. Em entrevista no podcast de Ana Beatriz Barbosa, a artista chorou ao contar que a mãe fez um último pedido para ela antes de morrer.

Ela contou que o último pedido da mãe envolvia sua irmã caçula e a atriz fez questão de manter a sua promessa ao longo da vida. "Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: 'Toma conta da Sandrinha para mim'. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje", disse ela.

Então, a artista contou que segue com a dor do luto até hoje. "A pior coisa da minha vida foi minha mãe ter morrido tão cedo e era com ela que um dia eu gostaria de reencontrar, se isso fosse possível", afirmou.