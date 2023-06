De maiô, Susana Vieira surge deslumbrante com a nora na praia: 'Diva'

Em foto rara com a esposa do filho, Susana Vieira surge arrasadora na praia com maiô estiloso

A atriz Susana Vieira chamou a atenção ao compartilhar um clique raro com a nora, Ketryn Goetten. Nesta quinta-feira, 15, a famosa entrou no clima de tbt da rede social e resgatou a foto curtindo uma praia com a esposa de seu filho.

Em grande estilo, a dupla apareceu deslumbrante na areia. Enquanto a global apareceu com um maiô e uma saída de praia estampados, Ketryn posou arrasadora com um biquíni branco nada convencional. Fazendo pose, elas deram um show de beleza no local.

"Cadê o verão, Ketryn? #tbt de saudade de pegar uma praia com você", escreveu a atriz que está no ar em Mulheres Apaixonadas e que estava vivendo Cândida em Terra e Paixão, novela das nove.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa e sua nora de elogios. "Diva", enalteceram os fãs. "Que charme as duas", falaram. "Estão magníficas", exclamaram outros.

Nas últimas semanas, Susana Vieira desabafou ao ter que se despedir de sua personagem Cândida em Terra e Paixão. Os internautas também não gostaram nem um pouco da saída da senhora da história de Walcyr Carrasco.

Susana Vieira cai no choro ao revelar último pedido da mãe antes de morrer

A atriz Susana Vieira comoveu seus fãs ao ficar muito emocionada ao relembrar a morte de sua mãe, Maria da Conceição, que faleceu aos 42 anos. Em entrevista no podcast de Ana Beatriz Barbosa, a artista chorou ao contar que a mãe fez um último pedido para ela antes de morrer.

Ela contou que o último pedido da mãe envolvia sua irmã caçula e a atriz fez questão de manter a sua promessa ao longo da vida. "Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: 'Toma conta da Sandrinha para mim'. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje", disse ela.

Então, a artista contou que segue com a dor do luto até hoje. "A pior coisa da minha vida foi minha mãe ter morrido tão cedo e era com ela que um dia eu gostaria de reencontrar, se isso fosse possível", afirmou.