Susana Vieira desabafa sobre destino de sua personagem e revolta: 'Que palhaçada'

Susana Vieira desabafa ao falar sobre o fim de sua personagem em 'Terra e Paixão' e fãs se revoltam

A atriz Susana Vieira (80) está triste com o destino de sua personagem em Terra e Paixão, novela das nove. Nesta quarta-feira, 31, ela lamentou mais uma vez o que acontecerá com Cândida na trama de Walcyr Carrasco. Nos próximos dias, a senhora cheia de segredos morrerá.

Com uma foto ao lado de Cauã Reymond (), seu protegido na história, a artista global desabafou sobre o fim próximo da personagem, que guarda vários segredos da cidade e que vem movimentando o folhetim de forma positiva.

"Gente, tá difícil me despedir do Caio. Me apeguei na Cândida! Até amanhã", lamentou Susana Vieira e avisou que Cândida ainda não morrerá por esses dias. Cauã Reymond também deixou um recado para a companheira de set. "Difícil sem lá com a gente Sol", falou o galã.

Nos comentários, os internautas também opinaram sobre a saída da atriz da novela. "Que palhaçada é essa? A Cândida não pode morrer não", declarou um seguidor. "Uma lástima", escreveram. "Não tô preparado", disseram outros.

Recentemente, Susana Vieira surpreendeu com revelações sobre seu primeiro casamento. Sincera, ela deu o que falar ao contar sobre cenas quentes com ator.

SINCERIDADE AO VIVO

Ao participar do Encontro, Susana Vieira deu o que falar nos últimos. É que Patrícia Poetaelogiou a resiliência da global. "Ela é cheia de energia, vitalidade, humor. É incrível que mesmo com os desafios da vida, as adversidades, como você passa essa coisa da energia, da vitalidade. É que nos encanta, entre tantas qualidades", disse ela.

Só que Susana Vieira rebateu a fala. "É, eu não sou de rir de tiroteio, né? Quer dizer, não chego a esse ponto. Eu tenho uma positividade de vida, sou uma pessoa séria, tenho família. Porque parece que uma pessoa mais alegre, soltinha, não tem compromissos", acrescentou ela.