Susana Vieira faz revelação sincerona após gravar cenas com ator: "A gente sentiu tesão"

Susana Vieira faz revelação sincerona ao participar do 'Encontro'; veja quem é

A atriz Susana Vieira surpreendeu os seguidores ao dar uma declaração bem ousada durante o Encontro exibido nesta segunda-feira (29). Ao vivo, ela contou que sentiu "tesão" ao dividir cenas com um galã.

A atriz relembrou A Sucessora, novela exibida nos anos 70 que foi um dos principais trabalhos da estrela na televisão. Na época, ela dividiu cenas quentes com o ator Rubens de Falco.

"Ele me deu o primeiro beijo na boca no personagem e o beijo fez eu me aproximar fisicamente dele. Eu acho que confundi o personagem com a pessoa, mas foi a primeira vez", disse a atriz ao vivo durante o programa após uma pergunta.

Assim que a novela terminou, os dois viveram um tórrido romance e chegaram a se casar. "Durante a novela, a gente sentiu tesão, mas não rolou. A gente casou, foi pra Europa e ficou 2 anos juntos", afirmou ela.

Susana Vieira: "Durante a novela a gente sentiu tesão" 😂😂😂😂



10h da manhã...#EncontroComPatriciaPoetapic.twitter.com/0ny186UiaW — Tiago Pereira (@Tiagupereira) May 29, 2023

SINCERIDADE AO VIVO

Antes, outro momento inusitado foi ao ar. É que Poetaelogiou a resiliência da global. "Ela é cheia de energia, vitalidade, humor. É incrível que mesmo com os desafios da vida, as adversidades, como você passa essa coisa da energia, da vitalidade. É que nos encanta, entre tantas qualidades", disse ela.

Só que Susana Vieira rebateu a fala. "É, eu não sou de rir de tiroteio, né? Quer dizer, não chego a esse ponto. Eu tenho uma positividade de vida, sou uma pessoa séria, tenho família. Porque parece que uma pessoa mais alegre, soltinha, não tem compromissos", acrescentou ela.