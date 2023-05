Susana Vieira reclama do seu final em Terra e Paixão: 'Não gostei nem um pouco'

Personagem de Susana Vieira morre na novela Terra e Paixão e a atriz desabafa sobre o desfecho: 'Saudade'

A atriz Susana Vieira (80) já finalizou a sua participação na novela Terra e Paixão, da Globo. Ela fez uma participação como a personagem Cândida, que morrerá nos próximos capítulos da trama. Como desfecho trágico de sua personagem, a atriz já se despediu das gravações e até desabafou sobre o seu final na trama.

“Já estou com uma enorme saudade! Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e pelo texto apurado e objetivo. Tenho saudade das roupas, do sotaque, de toda a equipe técnica e da direção. Saudade também do meu batom vermelho e dos cabelinhos prateados. E, para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer”, disse ela ao Jornal Extra.

Saiba como será a morte da personagem Cândida em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Cândida (Susana Vieira) morre de forma trágica e na frente de Antônio (Tony Ramos). Além disso, ela vai levar um segredo para o túmulo ao se sufocar antes de contar o que queria.

Na história, Cândida percebe que pode morrer em breve e chama Antônio para uma conversa. O objetivo dela é revelar um segredo de Agatha (Bianca Bin) para o fazendeiro, mas não terá tempo. Na conversa, ela diz que ajudou a ex-mulher dele quando ela chegou na cidade e diz que precisa contar algo para ele antes de morrer. Ela diz que ele culpa o filho pela morte da esposa, mas que Agatha nunca deveria ter engravidado.

Cândida começa a passar mal e a engasgar, e Antônio diz para ela não defender o filho dele. Então, ela começa a sufocar e Antônio chama por ajuda de um médico, mas a senhora não resiste e morre ali mesmo. Cândida queria contar para Antônio que Caio não teve culpa na morte da mãe durante o parto. Ela ia contar que Agatha sabia que não podia engravidar, mas decidiu seguir com a gestação mesmo sabendo que iria morrer no parto. Agora, o segredo só será revelado no final da novela.