Terra e Paixão: Cândida morre e leva segredo para o túmulo. Saiba como será a cena!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Cândida (Susana Vieira) vai morrer na frente de Antônio (Tony Ramos). Ela vai ficar sem ar durante uma conversa com ele sobre um segredo do passado e não vai resistir. Saiba mais sobre a cena:

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a saúde de Cândida vai ficar ainda mais frágil e ela pede para conversa com o fazendeiro Antônio. Ela diz que sente que está prestes a partir e ele pede para ela explicar a sua amizade com a ex-mulher dele, Ágatha.

Então, ela diz que ajudou a ex-mulher dele quando ela chegou na cidade e diz que precisa contar algo para ele antes de morrer. Ela diz que ele culpa o filho pela morte da esposa, mas que Agatha nunca deveria ter engravidado.

Cândida começa a passar mal e a engasgar, e Antônio diz para ela não defender o filho dele. Então, ela começa a sufocar e Antônio chama por ajuda de um médico, mas a senhora não resiste e morre ali mesmo.

De acordo com a colunista, Cândida não consegue contar para Antônio um segredo de Agatha. A ex-mulher dele sabia que não poderia engravidar e que decidiu seguir com a gestação por amor ao filho. Agatha teve um filho antes de se casar com o fazendeiro e descobriu que correria risco de morte caso tivesse mais um bebê. Então, ao engravidar, ela decidiu correr esse risco. No entanto, o segredo só será contado para Antônio no final da novela.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 24 a 27 de maio:

Capítulo 15 - Quarta-feira, 24 de maio

Ruan conta a Antônio que Aline teve que comprar defensivo para acabar com as pragas da plantação. Daniel diz a Graça que ficará em casa trabalhando e compra ingresso para o show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Lucinda se oferece para ajudar Aline, sem que Antônio saiba. Luigi ameaça chamar a polícia se Laurita não ajudar Petra a se livrar dos medicamentos. Ademir aceita o pedido de Lucinda e compra os defensivos em seu nome para ajudar Aline. Aline descobre que Antônio está desviando água de suas terras. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo. Luana aproveita que o bar está vazio e recebe a visita de um homem misterioso. Irene tenta amenizar a decepção de Graça por descobrir que Daniel foi ao show sertanejo. Daniel declara seu amor a Aline.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 25 de maio

Luigi se aproveita do sentimento de Gladys por ele para extorquir joias dela. Irene dá conselhos a Graça. Daniel promete a Aline que terminará com Graça. Lucinda estranha as gentilezas de Andrade. Irene disfarça sua reação para Daniel, fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama Aline. Irene manda Graça simular logo a gravidez para Daniel. Antônio se recusa a assinar a citação do processo de Caio contra ele, entregue por um oficial de justiça. Silvério aconselha Antônio a agir como um pai amoroso enquanto transcorrer a ação judicial. Graça comunica a Daniel que está grávida do advogado.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 26 de maio

Daniel fica surpreso com a notícia da gravidez. Graça avisa que sua gravidez é de risco e que não pode se aborrecer. Caio pega a caixa de Cândida e, a pedido da amiga, ateia fogo à casa em que viveu quando criança. Caio não segue o conselho de Raoni para jogar a caixa de Cândida no Rio. Daniel conta a Aline que Graça está grávida. Aline aceita esperar Daniel até o filho do advogado nascer. Angelina desconfia da gravidez de Graça. Irene teme que Antônio desista de dar a sucessão para Daniel, se descobrir que o filho está apaixonado por Aline. Ramiro conta a Antônio que Isabel está na cidade. Laurita libera mais remédio para Petra. Aline se preocupa quando Irene lhe diz que a professora vai atrapalhar a vida de Daniel.

Capítulo 18 - Sábado, 27 de maio

Aline conta a Daniel sobre a conversa que teve com Irene. Aline teme pela segurança de Isabel. Isabel pede dinheiro a Antônio em troca da carta que Aline lhe escreveu. Aline conta a Caio que Antônio está desviando a água de suas terras. Caio presenteia Aline com um drone. Kelvin observa Ramiro com Isabel. Silvério comunica a Antônio que Caio tem direito a parte correspondente à herança da mãe. Irene pede a Petra que prejudique a colheita de Aline. Caio encontra o corpo nas terras de Aline e avisa a Marino. Marino diz a Caio que Aline é a primeira suspeita. Breno se hospeda na pousada de Andrade. Aline exige que Antônio lhe diga o motivo de estar roubando a água de suas terras.