Marlene Mattos revela motivo de ter recusado convite em documentário das Paquitas

Ex-empresária de Xuxa, a diretora Marlene Mattos revelou que recusou o convite para participar do projeto 'Para sempre tão bom: Paquitas'

Em breve, o público poderá rever alguns momentos marcantes da carreira da apresentadora Xuxa Meneghel no documentário 'Para sempre tão bom: Paquitas', produzido pelo Globoplay. Marlene Mattos, diretora e ex-empresária da eterna 'Rainha dos Baixinhos', recebeu o convite para participar do projeto, mas revelou que recusou a presença.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Marlene rompeu o silêncio e explicou o que a fez recusar a proposta. "Fui convidada para participar do documentário das paquitas, mas não fiquei interessada. Não conheço o conteúdo desse projeto e sei que serei citada, mas não me interessei em participar", declarou ela.

"Não gravei nada. Só se usaram inteligência artificial", acrescentou a diretora. Além de reunir fatos inéditos da carreira de Xuxa, o documentário também mostrará a trajetória das assistentes de palco, as famosas Paquitas.

Andreá Sorvetão, que cortou laços com Xuxa Meneghel em 2021, também corre o risco de estar ausente no documentário especial. Outras ex-paquitas como Monique Alfradique, Letícia Barros, Thalita Ribeiro, Gabriella Ferreira, Lana Rhodes, Stephanie Lourenço e Joana Mineiro já se reencontraram para gravar depoimentos.

A equipe do projeto 'Para sempre tão bom: Paquitas', ainda sem data de estreia, também já gravou com Andréa Veiga, Heloísa Morgado, Luise Wischermann, Ana Paula Guimarães, Roberta Cipriani, Priscilla Couto, Tatiana Maranhão, Ana Paula Almeida, Cátia Paganote, Juliana Baroni, Bianca Rinaldi, Flávia Fernandes, Graziela Schmitt, Andrezza Cruz e Bárbara Borges.

