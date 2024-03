Marlene Mattos avalia talento de Beatriz, do BBB 24, para apresentadora: 'Me chamou atenção'

Em festa no BBB 24, Beatriz assume o papel de apresentadora e deixa a internet em polvorosa. Em entrevista a CARAS Brasil, Marlene Mattos avalia o talento da modelo

É o Brasil do Brasil! O assunto que está bombando nas redes sociais no momento é a festa da líder da semana Beatriz (23), realizada na noite da última quarta-feira, 13, no BBB 24. O evento transformou a casa em um verdadeiro programa de auditório, com direito a performances, entrevistas e muita risada. Com a temática Show de Talentos, a ex-vendedora do Brás assumiu o papel de apresentadora e reafirmou seu desejo de seguir carreira artística. E quem dá todo o aval para isso é a diretora Marlene Mattos (73). Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, ela comentou sobre o potencial da paulista. "Me chamou atenção", diz.

Decorada com elementos representando a TV, o teatro e a produção de conteúdo digital, a festa de Bea ganhou um espaço chamado Brasil do Brasil - seu bordão que marcou a edição deste ano - com sofás para entrevistas e um palco para pergormances. Com os olhos brilhando, ela pode se sentir uma apresentadora por algumas horas. A sister decidiu, então, aproveitar o cenário para brincar: "Vamos conhecer culturas diferenciadas, muita cultura, música, beleza e diversidade que tem no nosso Brasil do Brasil!", falou Beatriz, com sua alegria única.

Toda essa espontaneidade chama a atenção de Marlene Mattos. "A Beatriz me chamou atenção desde o início (do programa), pelo jeito de ser dela, naturalmente elétrica! Talento é um dom, uma predisposição para executar, realizar, e acho que a Beatriz tem um dom. Se tiver alguém que administre esse dom, ela pode ir além de ser só uma participante do BBB", aponta.

O talento para a carreira artística não está sendo descoberta agora, no BBB 24. Moradora de Guarulhos, São Paulo, caçula de uma família de ambulantes, Beatriz não veio ao mundo para passar despercebida. Seu maior objetivo é ser atriz; um desejo que vem desde criança. Aos 15 anos, escreveu seu primeiro roteiro para uma peça de teatro da escola. A família da paulista sempre a apoiou, parou as obras de casa para pagar a faculdade de teatro da sister.