Whindersson Nunes encerra campanha para ajudar o RS e revela valor arrecadado

Assim como diversos famosos, o humorista Whindersson Nunes se mobilizou para ajudar as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Em suas redes sociais, ele revelou que conseguiu arrecadar mais de R$ 3 milhões em doações e anunciou o encerramento de sua campanha.

Whindersson explicou que o valor final será direcionado às doações criadas por influenciadores locais. O comediante enviou um de seus seguranças para um dos lugares atingidos pelas enchentes e relatou que o homem o aconselhou a não se deslocar até o RS devido a situação delicada. Ele ainda explicou o motivo de encerrar o Pix com o valor final arrecadado.

"Encerramos porque não estou no Rio de Grande do Sul e não consigo ir. Até perguntei 'posso ir aí, para fazer alguma coisa?'. O Avelino, que é meu segurança, disse: 'desde que cheguei aqui, tudo piorou muito, melhor não vir'", esclareceu Whindersson Nunes.

Em seguida, o famoso reforçou que as doações devem seguir sendo enviadas a pessoas que estão no local e podem ajudar de uma maneira melhor. Whindersson ainda informou através de seu perfil no X, antigo Twitter, que está buscando uma forma mais rápida para que o valor arrecadado chegue imediatamente às vítimas no Rio Grande do Sul.

"Galera, o nosso pix de doação foi encerrado e agora vamos direcionar as doações ao pix que o pessoal do Sul tá divulgando, eles estão lá e podem ver de perto ok? O pix é: enchentes@vakinha.com.br. A nossa conta de doações ficou nesse valor e vai ser gasto TODO até o último centavo para ajudar o Sul (ou possivelmente passado pra conta deles, o que decidirem ser mais ágil e melhor pras pessoas)", escreveu o artista.

Além de Whindersson Nunes, outros famosos como Virginia Fonseca, Pedro Scooby, Tata Estaniecki, Gusttavo Lima, o ex-BBB Matteus Amaral e Nicolas Prattes também se mobilizaram para ajudar as vítimas das enchentes.

Galera, o nosso pix de doação foi encerrado e agora vamos direcionar as doações ao pix que o pessoal do Sul tá divulgando, eles estão lá e podem ver de perto ok? O pix é: enchentes@vakinha.com.br

— Whindersson (@whindersson) May 5, 2024

Gusttavo Lima faz doação para vítimas das enchentes no RS

O cantor Gusttavo Lima decidiu doar o cachê de um dos seus shows para ajudar nas campanhas de doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Ele vai se apresentar em Palmas, no Tocantins, no próximo final de semana e doou o que recebeu de pagamento pelo show.

A notícia foi dada por meio da equipe dele nas redes sociais. "Em solidariedade às vítimas das chuvas que estão atingindo o Estado do Rio Grande do Sul, o cantor Gusttavo Lima informa, por intermédio de seu escritório BALADA EVENTOS, que está realizando a doação do cachê do seu show que será realizado na edição do Buteco Despedida em Palmas (TO), no próximo dia 11/05", informaram.

E completaram: "Contamos com a solidariedade dos fãs do Embaixador nesta campanha em prol do Rio Grande do Sul. Chave PIX (CNPJ): 92.958.800/0001-38. Instituição: Banrisul".