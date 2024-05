Que look é esse? Lívia Andrade surpreende com roupa 'largada'

Com camisa jeans grande e larga, Lívia Andrade surpreende ao usar peça inusitada com muito estilo e elegância; veja o resultado

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu com mais um look para o Domingão Com o Huck. Neste domingo, 05, a loira apareceu com uma roupa jeans diferente e chamou a atenção dos internautas com a combinação diferenciada.

Usando uma espécie de camisa grande e larga, a artista arrematou a composição all jeans com botas até o joelho no mesmo material. O toque "fofo" ficou por conta da maquiagem com sombra rosa e o cabelo preso, além de brincos brilhantes de tamanho grande.

"Domingãoooooo", disse ela na legenda ao postar a série de cliques exibindo seu look do dia para subir no palco de Luciano Huck. Nos comentários, os internautas opinaram sobre a roupa. "Só mesmo uma Lívia Andrade pra esse figurino com elegância", falaram. "O look ficou perfeito para você", observaram outros.

Discreta com sua vida pessoal, Lívia Andrade não ficou quieta nos últimos dias ao postar um vídeo com seu namorado, o empresário milionário Marcos Araújo, e ser acusada de ter interesse no relacionamento com ele. A loira então rebateu a internauta com uma resposta direta.

Vale lembrar que eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Eles fazem raras aparições juntos em público, mas costumam fazer muitas viagens juntos ao longo do ano. A famosa e o empresário milionário começaram a namorar em 2021.

