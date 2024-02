Andréa Sorvetão recusa participação em documentário das Paquitas; entenda

O que aconteceu? A ex-paquita Andreá Sorvetão ignorou convite da produção para participar do projeto 'Para sempre tão bom: Paquitas'

Em breve, o público poderá rever alguns momentos marcantes da carreira de Xuxa Meneghel no documentário 'Para sempre tão bom: Paquitas', produzido pelo Globoplay com estreia prevista para o segundo semestre de 2024. No entanto, uma das famosas assistentes de palco da apresentadora poderá não participar do reencontro.

Isso porque Andréa Sorvetão, que cortou laços com Xuxa em 2021, ignorou o convite das ex-colegas de palco para aparecer no projeto. De acordo com informações do jornal EXTRA, a direção do documentário tentou deixar o climão entre as duas de lado para a ex-paquita estar no especial.

"Convidamos todas as paquitas. Algumas ainda estão vendo agenda, mas queremos ter todas", disse a também ex-paquita Ana Paula Guimarães, que assina a direção artística do projeto. Andréa foi vetada de participar do documentário da apresentadora lançado no ano anterior.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréa Faria Sorvetão 🅰️+ (@andreasorvetaooficial)

Na época, ela chegou a reclamar por ter sido excluída: "Eu me sentiria parte desse documentário, sem dúvida alguma. Mas ela [Xuxa] decidiu que eu não fizesse parte. É claro que eu fiquei chateada. Não vou ser hipócrita", declarou.

Vale lembrar que o rompimento entre Andréa Sorvetão e Xuxa Meneghel aconteceu durante as últimas eleições presidenciais do Brasil. A mãe de Sasha Meneghel decidiu se afastar da ex-paquita após a famosa se posicionar a favor do candidato Jair Bolsonaro. A ex-paquita fez posicionamentos polêmicos nas redes e foi tirada do grupo das ex-colegas de palco.

Processo contra ex-paquita também impede participação

Além do afastamento entre Xuxa Meneghel e Andréa Sorvetão, um processo que a ex-paquita está movendo contra Lara Rhodes também seria outro possível motivo para não aceitar o convite do documentário, disse o EXTRA.

"A gente tem um grupo de paquitas. A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão", disse Lana ao 'Barba Cast', durante entrevista em fevereiro de 2023.

"Não [foi uma questão] só política. Foi [uma questão] de posicionamento humano mesmo. Você pode votar em quem você quiser. Mas se você quer uma relação com pessoas humanistas, você precisa, minimamente, ou respeitar ou ser. E aí começou a rolar uma falta de respeito. E a gente disse: 'falta de respeito não rola. Se retire, por favor'. E ela foi convidada a se retirar. (...) O posicionamento social que a Andréa e o marido se propuseram na época da eleição, para mim foi agressivo. Eu não concordo com nada. Tanto que hoje eu não tenho mais interesse. Não estou aqui para julgar nem apontar o dedo para ninguém, então, o que eu faço é me afastar", explicou a ex-paquita à época.

No documentário produzido pelo Globoplay, as ex-paquitas Monique Alfradique, Letícia Barros, Thalita Ribeiro, Gabriella Ferreira, Lana Rhodes, Stephanie Lourenço e Joana Mineiro já se reencontraram para gravar depoimentos. Todas trabalharam ao lado de Xuxa entre 2000 e 2002.

A equipe de 'Para sempre tão bom: Paquitas' também já gravou com Andréa Veiga, Heloísa Morgado, Luise Wischermann, Ana Paula Guimarães, Roberta Cipriani, Priscilla Couto, Tatiana Maranhão, Ana Paula Almeida, Cátia Paganote, Juliana Baroni, Bianca Rinaldi, Flávia Fernandes, Graziela Schmitt, Andrezza Cruz e Bárbara Borges.