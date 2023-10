Quantos filhos tem Leonardo? Jovem pediu para fazer teste de DNA; entenda

Com fama de "mulherengo", o cantor Leonardo pode está perto de descobrir a paternidade de mais uma filha

O cantor Leonardo (63) voltou a ser destaque na mídia após viralizar mais um caso envolvendo a sua intimidade. Isso porque o artista pode ter descoberto a existência de mais uma filha, uma jovem de 27 anos.

De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral SP, a mulher, identificada como Diane, quer fazer um exame de DNA para tirar a dúvida referente à sua paternidade. Atualmente ela mora em Portugal e foi adotada ainda bebê.

Ela diz que o avô paterno obrigou a sua mãe biológica a doar a filha para outra família por falta de condições de criá-la. Com isso, Diane só teria descoberto que pode ser filha de Leonardo há pouco tempo. A mãe biológica dela está com câncer terminal e contou sobre o suposto pai da filha para Diane. Assim, a mulher tenta entrar em contato com o cantor para solicitar um DNA.

Caso o exame marque como positivo, Leonardo terá oficialmente sete herdeiros, que são eles Pedro Leonardo (39), Monyque Isabella (32), Jéssica Costa (29), Zé Felipe (25), Matheus Vargas (25) e João Guilherme (21).

O primogênito do sertanejo é o cantor Pedro, fruto do relacionamento do artista com Maria Aparecida Dantas. Em 2012, ele sofreu um acidente grave que o fez abandonar a carreira musical, a qual seguia com a dupla Pedro e Thiago.

A mais discreta de todas, Monyque, que é formada em Relações Internacionais, não costuma compartilhar detalhes da vida pessoal. Ela foi fruto de um rápido affair do cantor. A terceira filha é a influenciadora Jéssica Costa.

Zé Felipe, é filho de Leonardo com Poliana Rocha, com quem o sertanejo é casado atualmente. No entanto, durante o relacionamento, ele chegou a trair a esposa com Liz Vargas, gerando Matheus Vargas. Além dele, o ator João Guilherme, também é fruto de um rápido affair do artista com a ex-dançarina Naira Ávila.