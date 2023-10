Quem é a suposta nova filha de Leonardo? Mulher de 27 anos pede teste de DNA

Leonardo se tornou assunto na manhã desta terça-feira, 10, após uma mulher afirmar que seria sua filha

O cantor Leonardo (60) se tornou assunto na manhã desta terça-feira, 10, após uma mulher de 27 anos afirmar que é sua filha e pedir um teste de DNA. A suposta nova herdeira do artista seria sua sétima filha e, apesar de ser brasileira, estaria morando em Portugal.

A informação foi divulgada no programa Balanço Geral, durante o quadro Hora da Venenosa, comandado pela jornalista Fabíola Reipert. A suposta filha de Leonardo se chama Diane, é natural do interior de São Paulo e teria se mudado para o país europeu para trabalhar como modelo .

Diane usou as redes sociais para falar sobre o possível parentesco com Leonardo. A jovem afirmou ter sido adotada por uma família e que recentemente, sua mãe biológica, que estaria com câncer no estágio terminal, teria entrado em contato através de uma carta para dizer quem é seu verdadeiro pai.

A suposta filha de Leonardo contou ainda que teria tentado entrar em contato com o cantor através de seus perfis na internet, porém, teria sido bloqueada pelo sertanejo. Além disso, ela também teria tentado falar com pessoas que trabalham com o cantor, mas ainda não recebeu retorno.

Reipert entrou em contato com a empresária de Leonardo, Ede Cury, que assegurou que o artista não se recusaria a fazer o teste de DNA caso o pedido chegue até ele. Ela ainda ressaltou que o artista nunca se negou a fazer testes de DNA quando solicitado para comprovar possível paternidade.

Hoje, Leonardo é casado com Poliana Rocha e tem seis filhos: Pedro Leonardo, Monyque Isabella Costa, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme. Além disso, ele é avô de cinco netos: Noah, Maria Sophia, Maria Vitória, Maria Alice e Maria Flor.

João Guilherme foi o primeiro filho do cantor a comentar a possibilidade de ter uma nova irmã. Ele respondeu a uma publicação da página Segue a Cami, do Instagram, que noticiava o pedido do exame de DNA. "Tomara que seja", escreveu ele, acompanhado de risos.

