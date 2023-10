Mulher pede exame de DNA ao dizer que pode ser filha de Leonardo

Será? Mulher diz ser filha do cantor Leonardo e tenta pedir exame de DNA para comprovar a paternidade

Pai de seis filhos, o cantor Leonardo poderia ter uma filha perdida. Isso porque uma mulher, chamada Diane, de 27 anos, diz que pode ser filha biológica do cantor sertanejo. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral SP, a mulher diz quer fazer um exame de DNA para comprovar ou não se é filha do cantor.

Segundo a jornalista, Diane mora em Portugal e foi adotada quando era um bebê. Ela diz que o avô paterno obrigou a sua mãe biológica a doar a filha para outra família por falta de condições de criá-la. Com isso, Diane só teria descoberto que pode ser filha de Leonardo há pouco tempo. A mãe biológica dela está com câncer terminal e contou sobre o suposto pai da filha para Diane. Assim, a mulher tenta entrar em contato com o cantor para solicitar um DNA.

Ao ser procurada pela Record TV, a assessoria de imprensa de Leonardo disse que se o pedido realmente chegar até o cantor, ele não deve se recusar a fazer o exame de DNA.

Vale lembrar que o cantor Leonardo já tem seis filhos com mulheres diferentes: Pedro Leonardo, da relação com Maria Aparecida Dantas; Monyque Isabella, da relação com a empresária Sandra Helena; Jéssica Beatriz, do namoro com Priscila Beatriz; Zé Felipe, do casamento com Poliana Rocha; Matheus Vargas, do relacionamento com Liz Vargas; e João Guilherme, do relacionamento com Naira Ávila.

Festa de aniversário de Monyque, filha de Leonardo

Nesta segunda-feira, 9, o cantor Leonardo comemorou o aniversário de sua filha Monyque Costa, que é a mais discreta de seus herdeiros. A jovem ganhou uma festa na casa da família em Goiás e contou com uma decoração inspirar na princesa Aurora, da animação A Bela Adormecida. Inclusive, ela teve um bolo em formato de castelo e vários docinhos e bexigas enfeitando a sua festa.

Nas redes sociais, a madrasta dela, Poliana Rocha, mostrou uma foto do momento do Parabéns ao lado da enteada e do marido. “Amamos você! Deus te proteja sempre. Te desejo tudo de melhor nesta vida!”, disse Poliana na legenda do clique da festa.