Rodriguinho revela o que aprendeu com o BBB e abre planos para 2024

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodriguinho relembra a passagem pelo reality show da TV Globo e revela planos futuros, durante lançamento de seu novo livro

O cantor Rodriguinho (46) lançou seu novo livro na noite desta quarta-feira, 15, em São Paulo. Na publicação, intitulada Fora da Caixa: Um Novo Ciclo, o artista detalha sua experiência no Big Brother Brasil 24. Em entrevista à CARAS Brasil, o músico fala, além do novo projeto, sobre planos futuros e relembra a passagem no reality show da TV Globo.

Este não é o primeiro livro de Rodriguino. "Há uns dois anos, lancei meu primeiro livro, que fala sobre a minha trajetória, em um panorama geral (...) Acho que se eu tivesse participado do BBB antes, ele estaria no primeiro livro já (risos). Tudo o que aconteceu é uma coisa muito diferente de tudo o que já vivi, de tudo o que eu imaginei viver um dia. Então, eu tinha que fazer um livro para falar sobre isso", diz.

Questionado sobre o nome da publicação, Fora da Caixa, o cantor explica: "Eu tinha que sair dela, estava em uma caixa ali (...) Quando a gente fala de caixa, a gente fala de costumes que a gente tem, de coisas que a gente não aprendeu com a nossa vida. E ali dentro, a gente se comporta de uma determinada forma, que quando a gente sai aqui fora, está uma bagunça. Então tem que sair dessa caixa e falar: Peraí. Tem que se libertar".

Rodriguinho também conta como a experiência do BBB o ajudou a enxergar a vida do lado de fora do confinamento. "Dar mais valor para coisas que a gente tem aqui fora e que, às vezes, a gente não dá: nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, nosso ambiente, nossa casa. Embora eu seja um cara que viaja muito, sempre volto para casa, sempre tem aquele refresco. E ali não tinha isso", destaca.

Para finalizar, o ex-BBB revela seus projetos para 2024. "Antes de ter entrado na casa, tinha deixado muita coisa pronta. Inclusive, tem um último DVD meu, que não lançou, que é o Rodriguinho no Game, que foi gravado na quadra da NBA, com vários amigos meus participando, e vamos lançar agora. Tem o livro, e voltar a turnê. Estamos voltando aos poucos, porque tivemos que dar uma cancelada na agenda. Então, logo logo estarei nas cidades de todo o Brasil novamente", conta.

ASSISTA A ENTREVISTA: