Hailey Bieber revela comida diferentona que virou seu desejo de grávida

"Não podem me julgar", escreveu a modelo em suas redes sociais; Hailey espera seu primeiro filho fruto de seu relacionamento com Justin Bieber

Hailey Bieber divertiu os seus seguidores ao compartilhar qual comida peculiar se tornou seu maior 'desejo de grávida' desde que descobriu que estava esperando o primeiro filho com Justin Bieber.

Em seus Stories nesta quarta-feira, 15, a modelo mostrou a combinação improvável que a faz salivar. "Atualmente, meu maior desejo é esse: salada de ovo em cima de um picles com molho picante. E não, vocês não podem me julgar!", brincou na legenda.

Durante a tarde, ela publicou uma sequência de fotos ostentando a barriguinha de gravidez enquanto usava um top de borboleta rosa. A loira mostrou diversos registros durante passeios e sessões de fotos inéditas em seu perfil no Instagram.

O casal anunciou a novidade na quinta-feira, 9, através de um post especial nas redes sociais para darem a notícia aos fãs. No post, os dois apareceram ao ar livre e ela usou um vestido justo, que evidenciou sua barriga de grávida em crescimento. Porém, eles não revelaram detalhes da gestação.

Justin Bieber será pai de uma menina? Fãs relembram clique revelador

O anúncio de que Justin Bieber será papai ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, deixou os fãs do cantor enlouquecidos. Após a revelação bombástica do casal, os fãs já começaram a sonhar com o bebê e alguns até levantaram suspeitas de que ele estaria esperando uma menina.

Isso porque, há um tempo atrás, a modelo postou um clique de sua barriga e colocou um lacinho rosa. O emoji bem feminino usado na selfie feita no espelho fortalece a teoria de que uma menina vem aí. "Bom dia, manhã", disse a famosa na ocasião em que exibiu seu abdômen, que já estaria com o bebê.

Na rede social, os fãs dos futuros papais relembraram o clique e opinaram. "Se ela tá de 6 meses então nessa foto já tava grávida e provavelmente já sabia o sexo... Será que o lacinho foi uma pista? Vem aí a maior it girl do mundo?", sonharam com a criança que nascerá. "Não tô preparada", falaram outros.