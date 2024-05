Justin Bieber será pai de uma menina? Fãs relembram clique revelador

Após anúncio de que Justin Bieber será pai, fãs relembram clique suspeito de Hailey Bieber mostrando a barriga e deixando escapar dica

O anúncio de que Justin Bieber será papai ao lado de sua esposa, Hailey Bieber, deixou os fãs do cantor enlouquecidos nesta quinta-feira, 09. Após a revelação bombástica do casal, os fãs já começaram a sonhar com o bebê e alguns até levantaram suspeitas de que ele estaria esperando uma menina.

Isso porque, há um tempo atrás, a modelo postou um clique de sua barriga e colocou um lacinho rosa. O emoji bem feminino usado na selfie feita no espelho fortalece a teoria de que uma menina vem aí. "Bom dia, manhã", disse a famosa na ocasião em que exibiu seu abdômen, que já estaria com o bebê.

Na rede social, os fãs dos futuros papais relembraram o clique e opinaram. "Se ela tá de 6 meses então nessa foto já tava grávida e provavelmente já sabia o sexo... Será que o lacinho foi uma pista? Vem aí a maior it girl do mundo?", sonharam com a criança que nascerá. "Não tô preparada", falaram outros.

É bom lembrar que Justin Biebier e Hailey se casaram em setembro de 2018 na cidade de Nova York, apenas dois meses após ficarem noivos. Depois disso, eles fizeram uma segunda cerimônia de casamento na Carolina do Sul um ano depois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Hailey Bieber revelou durante uma entrevista ao Sunday Times que tinha o sonho de ser mãe e de formar uma família com seu marido. Mas, a famosa expôs um medo de dar esse passo por temer o que as pessoas falarão.

“Eu choro sobre isso o tempo todo. Já é demais as coisas que as pessoas falam sobre o meu marido ou sobre os meus amigos. Não consigo imaginar como eu confrontaria as pessoas falando coisas sobre uma criança”, desabafou a modelo, durante a entrevista.

Justin Bieber anuncia que será pai pela primeira vez

O cantor Justin Bieber vai ser pai! Nesta quinta-feira, 9, ele e a esposa, Hailey Bieber, fizeram um post especial nas redes sociais para darem a notícia aos fãs.

No post, os dois apareceram ao ar livre e ela usou um vestido justo, que evidenciou sua barriga de grávida em crescimento. Porém, eles não revelaram detalhes da gestação.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a novidade que a família do artista vai aumentar. “Meu Deus, esse bebê já é tão amado”, disse um seguidor. “Que homem de sorte”, escreveu outro. “Ela tá muito grávida”, afirmou mais um. “Eu sabia, eu sabia!”, brincou mais um.