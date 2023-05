Hailey Bieber comenta sonho de ter uma família com Justin Bieber: ‘Choro por isso o tempo todo’

Modelo Hailey Bieber revela chorar sobre assunto de maternidade por medo de consequência para filho com Justin Bieber

A modelo e atriz Hailey Bieber (26) revelou durante uma entrevista ao Sunday Times que tem o sonho de ser mãe e de formar uma família com seu marido, o cantor canadense Justin Bieber (29). Mas, a famosa expôs um medo de dar esse passo por temer o que as pessoas vão dizer.

“Eu choro sobre isso o tempo todo. Já é demais as coisas que as pessoas falam sobre o meu marido ou sobre os meus amigos. Não consigo imaginar como eu confrontaria as pessoas falando coisas sobre uma criança”, desabafou a modelo, durante a entrevista.

De acordo com Hailey, a discussão sobre ter um bebê não começou há pouco tempo entre ela e Justin. Desde quando se casaram, os pombinhos pensam em ter um filho. Em 2020, o canadense até falou para a apresentadora Ellen DeGeneres que a esposa ainda não estaria pronta.

A modelo também aproveitou para garantir que mais para frente fará de tudo para que seu futuro filho se sinta amado e protegido. Já em outros momentos, a atriz pediu para que os seus fãs parassem de perguntar quando ela e o artista teriam um bebê, supondo que ela já estivesse grávida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)



Paz? Hailey Bieber agradece Selena Gomez por apoio após mensagens de ódio

Depois de brigas e trocas de farpas com Selena Gomez, Hailey acabou sofrendo muito ódio e ameaças de morte contra ela. A cantora, então, seguiu a esposa de Justin Bieber e pediu desculpas por tudo que vinha acontecendo. Nos stories, a loira agradeceu a cantora pelo apoio: "Quero agradecer a Selena por se manifestar, já que ela e eu temos discutido nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre mim e ela".

"As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial. Embora as mídias sociais sejam uma maneira incrível de se conectar e construir comunidade, momentos como esse só criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas", falou sobre a suposta rivalidade entre as duas, que são ex e atual do cantor canadense.

"As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de forma diferente do que se pretendia. Todos nós precisamos ser mais atenciosos sobre o que postamos e o que dizemos, incluindo eu mesma", afirmou. "No final, acredito que o amor sempre será maior do que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão”, concluiu.