Paz? Hailey Bieber agradece Selena Gomez por apoio após mensagens de ódio

Hailey Bieber citou Selena Gomez em mensagem de amor e respeito em seu Instagram

Após Selena Gomez seguir Hailey Bieber e pedir para que as ameaças de morte contra ela parassem, a esposa de Justin Bieber resolveu se pronunciar em seu Instagram.

Nos stories, a loira agradeceu a cantora pelo apoio: "Quero agradecer a Selena por se manifestar, já que ela e eu temos discutido nas últimas semanas como superar essa narrativa em andamento entre mim e ela".

"As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno disso, o que é extremamente prejudicial. Embora as mídias sociais sejam uma maneira incrível de se conectar e construir comunidade, momentos como esse só criam uma divisão extrema em vez de unir as pessoas", falou sobre a suposta rivalidade entre as duas, que são ex e atual do cantor canadense.

"As coisas sempre podem ser tiradas do contexto ou interpretadas de forma diferente do que se pretendia. Todos nós precisamos ser mais atenciosos sobre o que postamos e o que dizemos, incluindo eu mesma", afirmou. Vale lembrar que os fãs de Selena constantemente resgatam prints em que Hailey imita ou ofende a cantora no passado, além da história em que os internautas afirmam que a modelo não teve escrúpulos para afastar o ex-casal.

"No final, acredito que o amor sempre será maior do que o ódio e a negatividade, e sempre há uma oportunidade de nos encontrarmos com mais empatia e compaixão”, concluiu.

Veja: