Jornalista da Globo viraliza ao tentar explicar acidente inusitado no Rio

Silvana Ramiro, jornalista da TV Globo, viralizou nas redes sociais ao tentar explicar um acidente inusitado que aconteceu no Rio de Janeiro

A jornalista Silvana Ramiro, da TV Globo, viralizou nas redes sociais ao tentar explicar um acidente inusitado e gravíssimo que aconteceu no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 15. Enquanto as imagens eram exibidas, ela detalhava o ocorrido para os telespectadores.

"Esse Onix estava indo para a Barra, o motorista passou mal, o carro capotou, invadiu a pista contrária, pegou um motociclista que foi atropelado pelo caminhão da Coca-Cola. O motorista da Coca-Cola estava rebocando uma outra moto", começou ela.

E completou: "No fim das contas, a polícia descobriu que uma moto era roubada e a outra era furtada porque o dono da moto apareceu no local porque estava monitorando tudo pelo GPS. Histórias do Rio de Janeiro que você só vê no Rio de Janeiro."

O vídeo com a explicação da jornalista viralizou na web, e Silvana falou sobre o ocorrido em seu perfil oficial no Instagram. "E o povo pensando que eu tava lendo TP. Cenas de um dia no Rio...", disse ela ao compartilhar a gravação em sua conta.

Confira a publicação:

