Fábio Jr. posta fotos com os cinco filhos e se declara: "Amo vocês muitão"

No Dia da Família, o cantor Fábio Jr. postou nas redes sociais fotos com os cinco filhos, Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion, e se declarou

O cantor Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar uma data especial. Nesta quarta-feira, 15, é celebrado o Dia da Família, e ele fez questão de dividir alguns cliques ao lado da mulher e dos filhos.

No feed do Instagram, o artista compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Fernanda Pascucci e de seus cinco filhos: Cleo, Tainá, Krizia, Fiuk e Záion. Na legenda da publicação, Fábio se declarou para eles. "Dia da Família. Amo vocês muitão", escreveu o famoso, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas parabenizaram Fábio pela famíla. "Parabéns, família linda", disse uma seguidora. "Família linda, que Deus abençoe vocês", escreveu outra. "Parabéns! Não leia as críticas, pois nenhuma família é perfeita. Se tem gente falando mal, com certeza tem requalque", aconselhou uma fã.

Vale lembrar que Cleo é filha de Fábio com a atriz Glória Pires. Tainá, Krízia e Fiuk, são frutos do relacionamento dele com a artista plástica Cristina Karthalian. Já Záion é filho do artista com Mari Alexandre. Recentemente surgiram boatos de que o cantor teria entrado na justiça para pedir a guarda do caçula, surpreendendo a mãe o herdeiro.

Confira as fotos:

Fã de Fábio Jr sofre golpe financeiro de perfil falso do cantor

Recentemente, uma fã do cantor Fábio Jr veio a público para compartilhar um desabafo após sofrer um golpe de um perfil falso que se passava pelo cantor nas redes sociais. Admiradora de longa data, a diarista Maria Aparecida do Nascimento, de 47 anos, acreditava que o artista estava endividado e precisava de dinheiro para se separar e viver um affair com ela.

"Sou fã do Fábio Jr. desde que eu tinha 17 anos. Ele canta com a alma, além de ser muito carinhoso com os fãs. Fiquei muito surpresa quando recebi a mensagem no meu Facebook. Acreditei no contato porque ele disse que sempre escolhia alguém para trocar mensagens, retribuir o carinho. Achei que estava vivendo um sonho. Ele disse que estava triste, depressivo e até pensando em suicídio [...]", contou Maria Aparecida entrevista ao Splash. Saiba mais!