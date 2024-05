Confira os melhores looks dos famosos no 2º dia do Festival de Cannes 2024

O segundo dia do Festival de Cannes 2024 foi marcado por looks de tirar o fôlego no tapete vermelho; confira os melhores looks dos famosos!

No segundo dia da 77ª edição do Festival de Cannes, na França, as celebridades arrasaram no tapete vermelho com seus looks de tirar o fôlego. Nesta quarta-feira, 15, os famosos retornaram ao evento cinematográficos e deram um grande show de moda. Veja os melhores looks!

A atriz Meryl Streep, estrela de O Diabo Veste Prada (2006), não passou pelo tapete vermelho, mas esteve presente em algo muito melhor. A artista ganhou uma Palma de Ouro honorária, 35 anos depois de ter conquistado a categoria de Melhor Atriz na premiação pelo longa Um Grito no Escuro (1988). Para a ocasião, Meryl apostou apenas em uma camisa floral, e calças pretas.

Meryl Streep - Getty Images

A atriz Anya Taylor-Joy, conhecida pela minissérie O Gambito da Rainha (2020), esteve no tapete vermelho de Furiosa, spin-off de Mad Max: Estrada da Fúria, do qual ela interpreta a protagonista. Para a ocasião, ela esbanjou glamour hollywoodiano com um lindo vestido champanhe brilhante assinado pelo Dior.

Anya Taylor-Joy - Getty Images

A supermodelo Naomi Campbelltrouxe nostalgia para o tapete vermelho ao apostar em um look de seu passado para a pré-estreia de Furiosa. Com styling assinado por Law Roach, a famosa apareceu com um vestido de alta costura da Chanel, desfilado por ela mesma na coleção de 1996/1997 da grife. O modelito tubinho é todo de paetê preto, com listras transparentes em sua saia, além de detalhes em pérolas na manga.

Naomi Campbell - Getty Images

O ator Chris Hemsworth chegou acompanhado de sua esposa, Elsa Pataky, em Cannes. O eterno Thor, da Marvel, apareceu com um blazer bege claro e calça preta, apostando no básico para arrasar no look. Já sua mulher escolheu um vestido preto, com uma longa cauda e decote fundo.

Chris Hemsworth e Elsa Pataky

A atriz e cineasta Greta Gerwig também esteve presente no evento. A diretora de Barbie (2023) ousou no visual e apareceu com um lindo vestido vermelho coladinho em seu corpo, além de um decote fundo que ressaltou seu colo, finalizado com uma linda gargantilha prata da Chopard. O modelito foi assinado pela Armani Privé.

Greta Gerwig - Getty Images

A atriz Eva Green, de filmes como 007 - Cassino Royale, arrasou com sua produção ousada para o festival. A famosa apareceu com um vestido preto de manga longa e gola alta, mas com uma transparência em sua lateral, além de detalhes em dourado por toda sua extensão. O look maravilhoso é da Balmain.