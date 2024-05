Marido de Eduardo Leite sai em sua defesa após 'gafe' sobre doações ao RS

Thalis Bolzan, marido de Eduardo Leite, sai em defesa do governador após seu comentário sobre as doações ao Rio Grande do Sul; veja!

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, cometeu uma enorme 'gafe' ao falar sobre as doações que estão sendo enviadas ao estado, que está sofrendo com as enchentes devastadoras. Após irritar o público e ser altamente criticado, seu marido, o médico Thalis Bolzan, saiu em sua defesa nas redes sociais.

Em entrevista recente, o político afirmou que as doações feitas para ajudar a população afetada pela catástrofe das chuvas poderiam dificultar o "reerguimento do comércio" no Rio Grande do Sul. Mesmo após se pronunciar sobre o ocorrido, Eduardo foi defendido por seu companheiro.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Thalis compartilhou um vídeo do marido, que pede desculpas por seu comentário infeliz sobre as doações. Na legenda da publicação, ele declarou: "Não conheço ser humano maior que ele!"

No vídeo, Eduardo Leite explica que não teve a "intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações" feitas para a população afetada pela enchente. Contudo, ele diz que considera o impacto das doações no comércio local, mas que isso será preocupação para outro momento.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thalis Bolzan (@thalisbolzan)

Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4 milhões para Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira, 15, Gisele Bündchen compartilhou que o Fundo Luz Alliance, fundação de ajuda humanitária que criou em 2020, já arrecadou mais de R$4.532.000,00 para o Rio Grande do Sul. Ela ainda compartilhou que 16.750 pessoas já fizeram contribuições após a modelo fazer um apelo nas redes sociais.

Ela destacou nas redes sociais que essas doações vão ter um impacto positivo da vida de milhares de moradores do RS e mencionou os projetos para os quais sua fundação vai destinar o dinheiro, sendo elas: Instituto Cultural Floresta, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão, Grupo Especialista em Resgate de Alto Risco (Gerar), Instituto Humus e Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.