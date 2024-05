Cauê Fabiano comove ao falar sobre a morte do pai: "Rasteira que a vida nos deu"

Cobrindo a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, o jornalista Cauê Fabiano desabafou ao falar sobre a morte do pai

O jornalista Cauê Fabiano, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para lamentar a morte de seu pai, Marcello Fagerstron. O comunicador, que estava cobrindo a tragédia no Rio Grande do Sul, fez um texto emocionante para se despedir do pai.

"Poxa, papai. Que injustiça, que tristeza, que rasteira que a vida nos deu. Enquanto eu cobria uma tragédia, outra desabou sobre a nossa família com essa partida inesperada, contigo sendo arrancado das nossas vidas. É uma dor que nem conseguimos entender, principalmente porque não faz o menor sentido. Esse pilar da nossa família ir embora repentinamente, e um vazio gelado que nos engoliu", começou o texto.

"Tá difícil, dói demais. Uma tristeza multiplicada por todos que te amavam, que gostavam tanto de você. Nossa família, seus amigos, seus companheiros de profissão, esses últimos que fizeram questão de ressaltar o quão correto você foi em qualquer negociação, tão “certinho”, tão bom nos números. Tivemos esse exemplo magnífico de pai de família. Você nunca descansou, trabalhou e batalhou a vida inteira por nós, sempre por nós. Deixava a coberta mais curta do seu lado pra que todos ficassem mais quentinhos. Quando nos despedimos, disse que a cruel ironia era que, nos momentos de luto, era você que se punha à frente, ia lá e resolvia. Sempre resolvia. E agora?", lamentou.

Em seguida, ele também falou sobre como seu pai era querido por todos. "E todo mundo que estava ali, principalmente quem teve a oportunidade de te conhecer, já havia dito ao menos uma vez “obrigado, Marcello”. Você tinha um enorme prazer ao resolver problemas, aconselhar, organizar a bagunça, ou enfrentar o desafio que fosse. As suas costas foram as mais largas que já conheci, e por muito tempo me senti protegido pelo seu abraço, e seu esforço. Ainda bem que disse o quanto te amava todas às vezes que pude, pessoalmente e por mensagem, estávamos numa ótima fase. Agora, além de despedaçado, tenho medo. Porém, eu sou filho de Marcello, e minha família sempre será a maior prioridade. Descansa, pai, a gente cuida do resto por aqui. E, claro: Obrigado, Marcello", acrescentou.

Cauê também agradeceu seus chefes por conseguir voltar para São Paulo para se despedir do pai. "Agradeço muito a meus chefes e à Globo, que fizeram de tudo para que eu voltasse o mais rápido possível para São Paulo para me despedir do meu pai. Além também de todos os meus amigos pelo conforto irrestrito, e todas a mensagens que recebi, mas ainda não respondi. A gente tinha tanto pela frente, pai. Eu te amo. Obrigado, obrigado", finalizou.

Confira:

Cissa Guimarães fala sobre morte do ex-marido, Paulo César Pereio

O velório do ator Paulo César Pereio aconteceu na tarde de terça-feira, 14, no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Amigos e familiares estiveram presentes para dar o último adeus ao veterano, que faleceu aos 83 anos no domingo, 12.

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, ex-esposa do artista, se emocionou bastante durante a cerimônia de despedida e foi consolada por amigos. Os dois foram casados entre 1975 e 1990, e tiveram dois filhos: Tomás e o também ator João Velho. Em entrevista ao portal LeoDias, Cissa abriu o coração neste momento de luto e falou a respeito de sua relação com Paulo César Pereio em uma bela homenagem. "Uma relação de amor até hoje, eterna [...]". Veja a declaração completa!