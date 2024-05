Por onde anda o ator que fez o Carlito na novela Alma Gêmea?

Saiba como o ator Renan Ribeiro está hoje em dia! Ele interpretou o personagem Carlito na novela Alma Gêmea e é irmão de uma ex-Chiquitita

A reprise da novela Alma Gêmea, da Globo, fez os telespectadores se questionarem sobre como está o ator Renan Ribeiro hoje em dia. Na época da gravação da história, ele era criança e conquistou o público como o Carlito. Hoje em dia, ele já é um adulto e está das novelas.

Nas redes sociais, Renan é discreto e faz poucos posts, mas já mostrou que o quanto cresceu nos últimos anos. Na descrição de seu perfil no Instagram, ele diz que é publicitário, ator, compositor e cantor.

O artista se formou em Publicidade e Propaganda na universidade no ano de 2019 e atua como diretor de comunicação em uma academia.

Depois da novela Alma Gêmea, ele também atuou em O Profeta, Cordel Encantado e Gabriela. Renan é irmão da atriz Giulia Garcia, que atuou em Chiquititas, do SBT, e também esteve no reality show A Grande Conquista, da Record TV.

Veja como ele está hoje em dia:

Por onde anda Liliana de Castro?

A atriz Liliana de Castro se destacou ao interpretar a personagem Luna na novela Alma Gêmea, de 2005, da Globo. A trama acaba de voltar ao ar no Vale a Pena Ver de Novo. Que tal saber por onde ela anda?

Liliana está longe das novelas desde 2010. Além de Alma Gêmea, ela também atuou em outras novelas, como Força de um Desejo, Sabor da Paixão, Da Cor do Pecado, Caminhos do Coração, Os Mutantes e Ribeirão do Tempo. Depois disso, ela ainda atuou na série Psi, da HBO, entre 2014 e 2019.

Então, ela se mudou para o exterior. Ela foi morar em Los Angeles, nos Estados Unidos, e criou o projeto de um canal de educação no YouTube e também dá aulas de atuação.