Brunna Gonçalves desmente motoboy que acusou Ludmilla de arrogância

Com imagens de câmera de segurança, Brunna Gonçalves sai em defesa de Ludmilla e desmente motoboy que acusou sua esposa de arrogância; veja!

A dançarina Brunna Gonçalves saiu em defesa de sua esposa, a cantora Ludmilla, nas redes sociais nesta quarta-feira, 15. A artista foi acusada na web por um motoboy de ter sido arrogante com ele durante uma entrega, onde ela ainda teria se recusado a receber o pedido.

A ex-BBB compartilhou uma série de vídeos das câmeras de segurança de sua casa e defendeu Ludmilla das acusações. Nos stories de seu Instagram oficial, Brunna detonou a atitude do motoboy: "Olha, gente, eu fico chocada com pessoas que querem crescer às custas de outras. Que ficam inventando coisas para crescer, por causa de likes, de visualizações".

Em seguida, ela explicou a situação e mostrou sua perspectiva através dos vídeos que comprovam sua história. "No dia 21 de março, eu não estava em casa, fiz um pedido no aplicativo para entregar aqui em casa. Ludmilla não estava em casa. Eu estava ensaiando para o Coachella e só quem estava em casa é a moça que trabalha aqui. Avisei: 'Fiz um pedido, já vai chegar, a portaria vai te ligar e você libera, por favor'. Como sempre é feito. Pois bem. O pedido chegou, ela foi informada, liberou e foi ao encontro da porta para buscar o pedido", iniciou Brunna.

A ex-sister disse que Ludmilla realmente não chegou a atender o entregador, pois sequer sabia que sua casa esperava por uma entrega. "Ludmilla entrou, até porque ela não sabia de nada. O carro da segurança chega, quando o carro da Ludmilla já está estacionado e o entregador está estacionado atrás. Ele fica olhando o carro para ver quem está ali e quem passa por ele é quem? A bailarina, a Giovanna. Aí ele fica p*to e sai", explicou ela.

Brunna ainda lamentou a repercussão da história na web. "Vai uma pessoa e inventa um negócio desses, joga na internet e faz de tudo para ter o vídeo viralizado. Aí replicam, sem saber se isso é real ou não, e você que lute, meu amor. Se a gente não tem a câmera de segurança para provar que aquilo não existiu, as pessoas iam acreditar no entregador. Porque a gente, só porque é figura pública, tudo de ruim, a gente fez".

Por fim, a dançarina alertou seus seguidores sobre as histórias que pessoas publicam sobre famosos na web. "Tomem cuidado com o que vocês veem na internet, porque 90% é mentira, 90% das coisas são pessoas querendo passar por cima das outras, pra poder prejudicar. Graças a Deus, a gente teve esse vídeo para poder provar que aquilo não existiu, mas muita gente não tem isso. Então, tomem cuidado", finalizou.

Brunna Gonçalves desmentindo a fake news referente a historia do entregador em sua casa. https://t.co/m38BYeyoGypic.twitter.com/flyBtK4vsF — Portal Brunna Gonçalves (@PortalBrunna) May 15, 2024

Ludmilla cancela turnê de celebração de 10 anos de carreira

A cantora Ludmilla surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 15, ao anunciar o cancelamento de sua turnê, chamada Ludmilla In The House Tour, na qual iria celebrar seus 10 anos de carreira. Em um comunicado nas redes sociais, ela disse que o cancelamento aconteceu devido a questões com a produtora responsável, que não conseguiria cumprir com as condições para os shows.

“Ludmilla In The House Tour é cancelada. Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a Ludmilla In The House Tour está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour. Todos aqueles que adquiriram seus ingressos para os shows devem entrar em contato com a empresa responsável, 30e, e tiqueteira para solicitar o reembolso dos valores pagos. Agradecemos a compreensão", informou a equipe dela.

Com isso, Ludmilla também fez uma declaração no comunicado oficial. “Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo”, afirmou.