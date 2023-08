Mãe de Matheus Vargas, filho de Leonardo, abre relação com cantor: 'Batemos de frente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Liz Vargas, mãe de Matheus Vargas também celebrou sucesso do filho com Leonardo

Liz Vargas (51) se tornou assunto na última semana após seu filho, o cantor Matheus Vargas (25) lançar uma canção ao lado do meio-irmão, Zé Felipe (25). Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre a relação com o músico, fruto de um relacionamento com Leonardo (60).

"Somos muito parecidos, por conta disso batemos bastante de frente. Mas temos um laço bem forte, desde sempre foi um 'time de dois', nas horas boas e nos perrengues. Ele é meu único filho e sempre teve e terá o meu melhor", afirmou Liz sobre o filho que teve com Leonardo .

Hoje, a mãe de Matheus Vargas trabalha com consultoria de imagem e possui um perfil no Instagram com mais de 44 mil seguidores. Nas últimas semanas, ela recebeu muito carinho e novos seguidores após seu filho se tornar um dos assuntos mais comentados do momento.

Ela afirma que aprendeu a lidar com a curiosidade das pessoas quanto à sua vida, já que o filho escolheu seguir a carreira musical —mesmo que esse não fosse seu desejo para ele. "A vida artística não é nada fácil, ainda mais o meio Sertanejo, muita concorrência."

"Ele sempre quis fazer aulas de canto, de violão, teatro... Eu torcia que fosse só uma fase e ia passar, mas no fundo sabia que não era, que ele teria uma vida 'normal'. Queria que ele morasse fora do país para estudar e trabalhar, mas os planos dele eram outros."

Liz completa ao dizer que tem orgulho dos caminhos e decisões do filho, e que deseja vê-lo realizado em seu sonho. Abaixo, a mãe do filho de Leonardo conta mais sobre a carreira que escolheu após deixar o grupo Banana Split, a relação com a fama e também planos futuros. Confira trechos editados da entrevista.

Hoje você trabalha com consultoria de imagem. Como surgiu seu interesse pela área?

Trabalhei uma época com cosméticos, era consultora de beleza e liderava uma equipe de mulheres. Aí aprendi a trabalhar com autoestima e autocuidado dessas mulheres. Quando saí dessa empresa, quis continuar trabalhando com isso e fiz a especialização em Consultoria de Imagem, para ajudar as mulheres a recuperar a autoestima através da imagem. [Já] tem sete anos que estou nessa área.

Qual a importância desse processo de autoconhecimento e descobrimento pessoal?

É essencial para a saúde mental, e bem-estar como um todo para termos uma vida mais equilibrada

Você acumula mais de 40 mil seguidores no Instagram. Qual a sua relação com as redes sociais?

E mais de 90% são mulheres. Eu curto muito a troca de experiências, aprendo bastante, mas acho que é preciso um certo equilíbrio. Não curto por exemplo me expor tanto, posto apenas o necessário, algo que possa agregar de forma positiva na vida de quem está ali. E sigo gente que me agregue também.

Você recebe muito carinho nas redes sociais, especialmente nos comentários das suas fotos. Como é esse contato com os fãs para você?

Verdade! Sou muito grata por todo carinho e atenção, tanto para mim como para meu filho Matheus. E eu gosto de dar atenção, sempre tento responder a todos, corresponder todo o carinho. Além disso o meu perfil também é profissional, é por lá que vendo meus serviços e recebo propostas de trabalho. É uma vitrine, onde tento passar coisas boas, ensinar e compartilhar meus conhecimentos e experiências de vida.

Recentemente, seu nome ficou bastante em alta em sites de entretenimento. Como você lidou com isso?

Normal… com a popularidade do Matheus crescendo, é natural as pessoas ficarem curiosas. A essa altura do campeonato já aprendi a lidar com isso. Só não curto notícias erradas, pessoas que falam o que não sabem, e nessas horas não dou moral, pois quanto mais você se importa, mais falam o que não sabem.

Você tem novos projetos que possa contar?

Gosto muito do que faço, mas atendo apenas a Consultoria de Imagem presencial. Portanto em breve quero levar meus atendimentos no formato on-line para conseguir atender mais mulheres e ajudá-las a recuperar a autoestima e o autocuidado.