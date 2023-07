Filho de Leonardo afirma estar apenas conhecendo Hariany Almeida: 'Nada sério'

Assessoria do cantor confirmou à CARAS Brasil o status de relacionamento dele com Hariany Almeida

O nome da influenciadora Hariany Almeida ficou em alta nesta terça-feira, 18, após rumores de que ela estaria namorando o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo. Apesar de nenhum dos dois ter se pronunciado sobre o assunto, a assessoria do irmão de Zé Felipe e João Guilherme afirmou à CARAS Brasil que os dois estariam apenas se conhecendo.

"Eles estão se conhecendo, nada sério", afirma a empresa que gerencia a carreira de Vargas. Hariany Almeida participou do clipe de Raparigueiro, nova canção do artista, e já teria até conhecido a Fazenda Talismã, local em que Leonardo mora ao lado da esposa, Poliana Rocha, e exibe momentos ao lado da nora Virgínia e netas, Maria Alice e Maria Flor.

Os rumores do namoro surgem meses após a ex-BBB anunciar o término do noivado com DJ Netto. A relação dos dois terminou em fevereiro deste ano, meses após se conhecerem em um programada da RecordTV e já engatarem o namoro. Hoje, o músico vive um relacionamento com a Miss Universo Paraná 2021 Marcella Kozinski.

Na publicação em que o artista aparece ao lado de Hariany Almeida, muitos internautas demonstraram a torcida para que os dois engatem em um relacionamento. "Senti a química de longe", escreveu um. "Será que #haritheus vem aí?", questionou outro, que juntou o nome dos dois para criar a hashtag.

Matheus Vargas é filho de Leonardo com Liz Vargas, ex-integrante do extinto grupo musical Banana Split. Ele é bastante próximo de Zé Felipe e seguiu os passos do irmão e do pai ao engatar em uma carreira musical. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos ao lado da mãe e das irmãs, além de divulgar seu trabalho.

