Hariany Almeida exibe marquinha de biquíni em passeio de barco na Tailândia

A ex-BBB Hariany Almeida aproveita o sol na Tailândia e curte o dia no barco, com direito a marquinha e foto de biquíni

Hariany Almeida aproveitou o solzão durante viagem na Tailândia para deixar seus seguidores babando. Durante passeio de barco na ilha de Pukhet, a ex-BBB fez cliques se divertindo em um barco e curtindo suas férias ao máximo.

Bronzeada, Hariany não deixou de mostrar a sua marquinha e aproveitou para exibir a sua barriga chapada e os pernões com seu biquíni preto. A gata finalizou o look com óculos escuros e um chapéu bucket.

"Me energizando nesse lugar maravilhoso", disse Hariany na legenda da publicação. Nos comentários, amigos e seguidores rasgaram elogios para a influenciadora: "Boazuda", disse a ex-BBB Rízia Cerqueira. "Lugar lindo, só não mais lindo que você", endeusa outra seguidora.

Hariany não é a única famosa que está aproveitando o tempo bom na Tailândia. Além dela, Adriane Galisteu, Jade Picon e Eslovênia Marques também escolheram o destino para a viagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany Nathália Almeida (@hariany)

Adriane Galisteu na Tailândia!

A apresentadora Adriane Galisteuestá curtindo e muito sua viagem para Tailândia! Nesta quarta-feira, 05, a loira publicou alguns cliques de uma noitada no país asiático, mas o que roubou a cena completamente foi seu look! A comandante do reality show da Record ‘A Fazenda’ dispensou a lingerie e escandalizou com um vestido aberto.

Em seu perfil oficial do Instagram, Galisteu abriu um álbum da noite diferenciada! A musa posou em todos os seus melhores ângulos com a peça preta coladinha que possui uma fenda lateral até o limite. Além do recorte ousado, o vestido também conta com um decote poderoso e algumas tiras presas com joias, um luxo!

Na parte de trás, a peça simulava uma lingerie no estilo fio-dental. O vestido ousado, inclusive, já foi utilizado pela cantora Anitta em outra ocasião, e é assinado pelo estilista noruêguês Peter Dundas, uma escolha certeira do stylist da musa, Thidy Alvis. A beleza de Galisteu também teve a assinatura do cabeleireiro Thiago Fortes, com ondas poderosas!

“Piscou e aqui já é noite… e eu querendo Rock!”, a apresentadora legendou a publicação ousada. Nos comentários, os fãs aprovaram o look de Galisteu e provaram que ela pode tudo! “Você está cada dia mais incrível”, disparou um seguidor. “Perfeição de mulher gente, e esse look?”, perguntou um admirador. “Arrasa e muito”, pontuou uma terceira.