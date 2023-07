Adriane Galisteu escandaliza com fenda até o limite para noitada na Tailândia

Ela pode! Apresentadora Adriane Galisteu dispensa a lingerie e rouba a cena ao posar com look aberto na Tailândia

A apresentadora Adriane Galisteu está curtindo e muito sua viagem para Tailândia! Nesta quarta-feira, 05, a loira publicou alguns cliques de uma noitada no país asiático, mas o que roubou a cena completamente foi seu look! A comandante do reality show da Record ‘A Fazenda’ dispensou a lingerie e escandalizou com um vestido aberto.

Em seu perfil oficial do Instagram, Galisteu abriu um álbum da noite diferenciada! A musa posou em todos os seus melhores ângulos com a peça preta coladinha que possui uma fenda lateral até o limite. Além do recorte ousado, o vestido também conta com um decote poderoso e algumas tiras presas com joias, um luxo!

Na parte de trás, a peça simulava uma lingerie no estilo fio-dental. O vestido ousado, inclusive, já foi utilizado pela cantora Anitta em outra ocasião, e é assinado pelo estilista noruêguês Peter Dundas, uma escolha certeira do stylist da musa, Thidy Alvis. A beleza de Galisteu também teve a assinatura do cabeleireiro Thiago Fortes, com ondas poderosas!

“Piscou e aqui já é noite… e eu querendo Rock!”, a apresentadora legendou a publicação ousada. Nos comentários, os fãs aprovaram o look de Galisteu e provaram que ela pode tudo! “Você está cada dia mais incrível”, disparou um seguidor. “Perfeição de mulher gente, e esse look?”, perguntou um admirador. “Arrasa e muito”, pontuou uma terceira.

Confira o look de Adriane Galisteu:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu escandaliza com fenda até o limite na Tailândia - Reprodução/Adriane Galisteu

Adriane Galisteu escandaliza com corpaço de calcinha e topless:

Adriane Galisteu está entregando tudo para os fãs em sua passagem pela Tailândia! No início da semana, a famosa deu um show de beleza e ousadia ao surgir quase nua em alguns cliques tirados em Bangkok. A loira dispensou qualquer parte de cima e fez topless enquanto usava apenas uma calcinha!