Só de calcinha e topless, Adriane Galisteu escandaliza com corpaço: 'Desnecessário'

Adriane Galisteu escandaliza ao surgir quase nua e cobrindo apenas o necessário em fotos na varanda; famosa dividiu opiniões

A apresentadora Adriane Galisteu deu um show de beleza com ousadia em novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 03, a famosa começou a semana parando tudo ao surgir quase nua em cliques tirados em Bangkok.

Em uma sacada, a loira surgiu usando apenas calcinha, de cor nude, óculos escuros e tampando os seios com seus longos cabelos. De frente e de costas, a artista posou deslumbrante e não passou despercebida.

"Bangkok 40º", disse Adriane Galisteu na legenda das fotos quentes. Nos comentários, a famosa recebeu uma chuva de elogios. "Linda", admiraram vários. Mas, ela também recebeu críticas. "Desnecessário", opinaram. "Não precisa disso", escreveram.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora apareceu curtindo um dia de sol na Tailândia e compartilhou cliques de biquíni renovando o bronzeado no local.

Roberto Justus se explica após polêmica com Adriane Galisteu

Após ser criticado nas redes sociais por falas polêmicas sobre a ex, Adriane Galisteu, o empresário Roberto Justus decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nos stories de seu Instagram, o marido da influenciadora digital Ana Paula Siebert se explicou após a repercussão de sua fala durante entrevista a Luciana Gimenez. Durante o bate-papo, ele contou sobre os motivos do término com Galisteu. Os dois foram casados entre 1998 e 1999, e Justus chegou a dizer que a apresentadora vestia "roupas de brechó" e "fumava".

"Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito a Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu à entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", iniciou ele.