Eslô Marques aproveita viagem para Tailândia com look arrasador em destinos maravilhosos

Influenciadora digital e ex-BBB Eslovênia Marques curte passeio pelo maior museu do mundo na Tailândia

Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eslovênia Marques, decidiu encantar seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa abriu um álbum de fotos de sua viagem pela Tailândia, mostrando seu passeio por um dos pontos turísticos mais procurados do país asiático.

“Conhecendo o maior museu do mundo”, celebrou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Eslô aparece com um look laranja arrasador, com um de seus braços descobertos, usando um lenço em sua cabeça.

Eslô esteve no Muang Boran, que em uma tradução livre significa Cidade Antiga. O local é considerado o maior museu a céu aberto do mundo e fica localizado em Samut Prakan, nos arredores da cidade de Bangkok, na Tailândia. Lá, os monumentos mais famosos do país ganham réplicas para serem expostas aos visitantes, cheios das ruínas antigas mais importantes da arquitetura local.

Com 96 hectares, Muang Boran conta com um total de 116 estátuas que foram colocadas lá. O museu foi criado por Lek Viriyaphan, um empresário rico e excêntrico apaixonado por arte. Sua intenção era criar um campo de golfe ao redor de miniaturas dos principais prédios tailandeses, mas acabou mudando de ideia durante a construção do projeto, que agora preserva a arte, cultura e memória da nação.

Os comentários da postagem da influenciadora foram inundados de elogios para a beleza da ex-BBB e do local. “Amei”, disparou a ex-BBB Hariany. “Chique”, definiu a ex-BBB Thaís Braz. “Aff que mulher mais linda”, afirmou um terceiro internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Eslô Marques.

