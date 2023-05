Ex-BBB Eslovênia deixa seguidores confusos ao surgir com rosto completamente diferente: ‘Não precisava’

Ex-BBB Eslovênia Marques publica selfie com rosto diferente e causa estranhamento entre internautas

A ex-participante do Big Brother Brasil 22Eslovênia Marques (26) usou suas redes sociais para confundir seus seguidores nesta quarta-feira, 24. Isso pois a musa apareceu completamente diferente após compartilhar uma nova selfie, que deixou os fãs com a sensação de que algo em seu rosto estava estranho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou dois cliques para registrar o look do dia, além de mostrar sua make. Mas, os seguidores começaram a reparar que o nariz de Eslô estava mais fino e arrebitado, gerando uma onda de comentários negativos para a influenciadora digital.

“Tá diferente”, comentou uma usuária, confusa. “Harmonização para quê? Não precisava”, disparou uma outra internauta. Mesmo com tantos comentários negativos, muitos fãs elogiaram a ex-BBB. “Como pode ser tão linda?”, exaltou uma pessoa. “Simplesmente perfeita”, se apaixonou uma outra.

Uau!

Recentemente, a ex-BBB e miss Eslovênia Marques recebeu uma chuva de elogios ao publicar fotos do seu look em que esbanjava seu corpo escultural. Eslovênia posou com um look composto por um top, que deixava sua barriga sarada à mostra, e um shorts que destacava suas pernas torneadas.